Tê tê quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân ở Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Một cá thể tê tê quý hiếm bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà người dân tại xã Hùng Chân (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đã được gia đình chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về tự nhiên.

Ngày 6/5, Hạt kiểm lâm Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và công an xã Hùng Chân thả một cá thể tê tê trưởng thành, nặng khoảng 2 kg về rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Khoảng 20h ngày 4/5, gia đình bà Lữ Thị Khoanh (bản Cướm, xã Hùng Chân) phát hiện cá thể tê tê đi lạc vào khu vườn của mình. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, sáng hôm sau gia đình đã tự nguyện bàn giao cho chính quyền địa phương.

Bà Lữ Thị Khoanh tự nguyện giao nộp cá thể tê tê. Ảnh: B.Vinh.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành chăm sóc, theo dõi sức khỏe cá thể tê tê. Qua kiểm tra ban đầu, con vật trong tình trạng ổn định, không bị thương tích nên được thả về môi trường tự nhiên nhằm đảm bảo khả năng sinh tồn.

Tê tê là loài động vật có vú hoang dã, được bao phủ bởi lớp vảy cứng đặc trưng và có khả năng cuộn tròn để tự vệ. Đây là loài thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp, được pháp luật Việt Nam và quốc tế bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khi giúp kiểm soát các loài côn trùng như kiến, mối.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống là vùng rừng đặc dụng có diện tích gần 46.500 ha, nằm trong vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển phía Tây Nghệ An, được UNESCO công nhận từ năm 2007. Khu vực này sở hữu hệ sinh thái đa dạng với hàng nghìn loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu.

Tê tê quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân ở xã Hùng Chân, Nghệ An.

Việc người dân chủ động giao nộp cá thể tê tê cho cơ quan chức năng không chỉ góp phần bảo vệ động vật hoang dã mà còn thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật, chung tay gìn giữ đa dạng sinh học tại địa phương.

#tê tê #bảo tồn động vật #Nghệ An #Pù Huống #động vật hoang dã #bảo vệ sinh thái

