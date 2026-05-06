Nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Lam

Ngọc Tú

TPO - Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường và có nhận định sơ bộ ban đầu về hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Lam những ngày qua.

Chiều 6/5, ông Mai Hồng Phong - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An - cho biết Chi cục đã có báo cáo sơ bộ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về tình hình cá nuôi chết hàng loạt xảy ra tại xã Anh Sơn.

Cá của nhiều hộ nuôi trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) chết hàng loạt khiến người dân điêu đứng.

Cụ thể, sau khi nắm bắt thông tin sự việc, Chi cục đã cử cán bộ lên nắm bắt tình hình và ghi nhận, chiều tối 3/5, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm dông lốc. Từ 5-7h sáng 4/5, nước sông Lam có dấu hiệu chuyển màu vàng đục, không ghi nhận mùi lạ, không có váng dầu mỡ.

Cá nuôi (trắm cỏ, trắm đen, cá leo, cá ghé, cá ngạnh, cá bọp) bỏ ăn hoàn toàn, nổi đầu rồi chết hàng loạt, với tỷ lệ chết gần 100%. Cá chết nguyên con, màu sắc bình thường; nội tạng không có dấu hiệu xuất huyết, mang có vết nhầy. Đồng thời, ghi nhận hiện tượng cá tự nhiên trên sông Lam nổi đầu, tấp vào bờ rồi chết (cá chép, chạch, lăng, còm…). Đến 17h cùng ngày, không còn hiện tượng cá chết.

Theo báo cáo của UBND xã Anh Sơn, có 13 hộ nuôi trên địa bàn bị ảnh hưởng, với 19 lồng, thiệt hại hơn 8,6 tấn cá. Cá sau khi chết được chủ cơ sở vớt bán và cho người dân trong xã, với giá 50.000-60.000 đồng/kg.

Cơ quan chuyên môn nhận định ban đầu vụ việc do chất lượng môi trường nước không đảm bảo.

Người nuôi cá cho biết thêm, từ năm 2009 đến nay, người dân đã áp dụng kỹ thuật, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh và chưa ghi nhận hiện tượng cá chết theo mùa - thời điểm thường xảy ra dịch bệnh đối với cá nuôi lồng.

Lúc 10h45 sáng 5/5, đoàn cán bộ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An test nhanh một số chỉ tiêu môi trường nước tại khu vực nuôi, cho kết quả: độ trong 40cm, pH 7,5, độ kiềm 110, ô xy hòa tan 5 mg/l. Các chỉ tiêu đều nằm trong ngưỡng phù hợp đối với các loài cá nuôi nước ngọt.

Qua các dấu hiệu như cá bỏ ăn, nổi đầu, chết nhanh, màu sắc và nội tạng không có dấu hiệu xuất huyết; bên cạnh đó, hiện tượng xảy ra đồng loạt trên diện rộng và ảnh hưởng cả cá tự nhiên, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nhận định cá chết do chất lượng môi trường không đảm bảo (thiếu ô xy hòa tan đột ngột trong nước hoặc ảnh hưởng của khí độc…).

“Đây là sự cố do biến động môi trường nước làm suy giảm chất lượng nước đột ngột, phạm vi ảnh hưởng rộng, không phải dịch bệnh thông thường”, báo cáo của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An nêu rõ.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận nguyên nhân chính thức để yên tâm.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết đây là hiện tượng bất thường, xảy ra trên khu vực sông có dòng chảy mạnh, diễn biến nhanh, hiện không còn cá nuôi trong lồng nên rất khó xác định nguyên nhân cụ thể. Đơn vị này đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về môi trường kiểm tra, xác minh nguồn phát thải gây ra hiện tượng cá chết đồng loạt tại khu vực thôn Kim Nhan 1, xã Anh Sơn, kiến nghị xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với nguồn gây ô nhiễm.

Sáng 4/5, nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) khi ra kiểm tra lồng nuôi đã bàng hoàng phát hiện cá chết nổi trắng mặt nước. Cá chết đủ loại từ cá trắm, cá ngạnh với trọng lượng 0,5-3 kg.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm và diễn ra trên diện rộng. Nhiều hộ nuôi nghi ngờ nguyên nhân có thể do nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm đột ngột.

Trong ngày 5/5 và 6/5, một số hộ dân ở phía dưới hạ lưu sông Lam tiếp tục phát hiện cá chết rải rác. Một số khu vực cá nổi lờ đờ trên mặt nước.

