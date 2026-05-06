Cá chết nghi nhiễm mặn từ thi công sân bay Cà Mau: Đã có kết quả kiểm định

TPO - Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau vừa công bố kết quả mẫu nước mặt tại khu vực quanh công trường sân bay Cà Mau, với độ mặn đo được đều vượt ngưỡng an toàn cho nuôi thủy sản, sản xuất lúa.

Liên quan vụ cá chết hàng loạt tại xã Tân Thành nghi do nhiễm nước mặn tràn ra từ công trường thi công mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau đã có kết quả phân tích nước mặt khu vực dự án sân bay. Theo đó, cả 5 mẫu nước được lấy đều bị ô nhiễm ở mức trung bình đến rất xấu. Đáng chú ý, độ mặn đo được tại các điểm lấy mẫu dao động từ 9,84‰ - 14,36‰, vượt ngưỡng phù hợp cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt và canh tác lúa.

Trước đó, ngành chức năng Cà Mau cũng lập đoàn khảo sát thực tế khu vực quanh dự án sân bay Cà Mau. Đoàn xác định, do đắp bờ bao thấp, khi nhà thầu bơm hút cát lên san nền cho sân bay, bờ bao bị vỡ, nước nhiễm mặn đã tràn ra khu vực kênh Đường Xuồng giáp ranh dự án. Nước mặn này ảnh hưởng trực tiếp đến các ao nuôi thủy sản, ruộng lúa, hoa màu của người dân.

Như Tiền Phong thông tin, UBND phường Tân Thành đã tiếp nhận tổng số 15 lá đơn yêu cầu hỗ trợ và bồi thường thiệt hại của các hộ dân trên địa bàn khóm 3 và khóm 4 bị nhiễm mặn từ thi công dự án san lấp sân bay Cà Mau.

Qua rà soát thực tế, có 92 hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích hơn 85ha. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do đơn vị thi công sân bay Cà Mau bơm hút cát làm nước mặn nhiễm ra môi trường xung quanh.

Sáng 29/4, UBND phường Tân Thành đã tổ chức họp dân, thống nhất phương án phối hợp với các đơn vị liên quan, nhà thầu đến từng hộ để kiểm tra, ghi nhận mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ.