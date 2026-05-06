Công an Đắk Lắk thông tin vụ không được CSGT hỗ trợ dẫn đường cấp cứu trẻ bị khỉ tấn công

TPO - Liên quan phản ánh của du khách về việc không được hỗ trợ khi gặp sự cố, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có phản hồi liên quan đến vụ “Du khách tố con bị khỉ tấn công đứt 3 gân chân, phản ánh bị 'bỏ ngỏ'”, được đăng trên báo Tiền Phong.

Theo đó, du khách phản ánh hai vấn đề: Không được lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) hỗ trợ dẫn đường khi có người bị thương đi cấp cứu dù đã đề nghị; đồng thời cho rằng phản ánh gửi đến trực ban Công an tỉnh chưa được xử lý kịp thời.

Vết thương của trẻ sâu, đứt 3 gân chân

Về nội dung này, sau khi nhận phản ánh, Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo sự việc. Qua báo cáo của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hùng Vương, vào thời điểm xảy ra sự việc, có một xe ô tô màu trắng dừng lại hỏi đường đến Trung tâm Y tế Đông Hòa. Cán bộ làm nhiệm vụ đã hướng dẫn lộ trình. Tuy nhiên, do không nhận được thông tin trên xe có người bị thương cần cấp cứu, nên lực lượng CSGT không nắm được để hỗ trợ dẫn đường mà tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trật tự giao thông theo kế hoạch. Thời điểm trên, tuyến đường không xảy ra ùn tắc.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng phản hồi đối với phản ánh của du khách về việc đã phản ánh thông tin đến đến trực ban Công an tỉnh nhưng không được hồi đáp. Theo đó, tối 23/4, trực ban Công an tỉnh có tiếp nhận thông tin về việc du khách bị khỉ tấn công. Sau đó, thông tin được chuyển đến bộ phận phụ trách và Công an xã Hòa Xuân để xác minh. Tuy nhiên, thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp du khách bị thương. Đồng thời, lực lượng chức năng đã liên hệ Ban quản lý Khu du lịch Mũi Điện nhưng không ghi nhận sự việc, dẫn đến việc chưa báo cáo cụ thể.

Sau khi báo chí phản ánh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm việc với bệnh viện và xác định có vụ việc du khách bị khỉ tấn công. Công an tỉnh đã có văn bản thông tin đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp cảnh báo, đảm bảo an toàn cho du khách.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường trách nhiệm, rút kinh nghiệm trong tiếp nhận và xử lý thông tin, nhằm hỗ trợ người dân và du khách kịp thời, hiệu quả hơn.

Máu từ chân của trẻ chảy ra, đóng thành cục.

Như báo Tiền Phong đưa tin, chị M.H. phản ánh, ngày 23/4, khi gia đình tham quan khu vực Phước Tân – Bãi Ngà (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), con trai bất ngờ bị khỉ hoang tấn công, cắn vào chân. Gia đình lập tức đưa cháu đi cấp cứu, trên đường có gặp chốt CSGT và xin hỗ trợ dẫn đường do không thông thạo địa bàn thì không được hỗ trợ, buộc phải tự di chuyển nhanh đến Trung tâm Y tế Đông Hòa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Phú Yên phẫu thuật. Bác sĩ xác định cháu bị vết thương sâu, đứt 3 gân chân, mất nhiều máu.

Trong thời gian chờ phẫu thuật, chị được biết đã có nhiều trường hợp tương tự nên liên hệ cơ quan chức năng, trong đó có bộ phận trực ban của Công an tỉnh Đắk Lắk để phản ánh nhưng không nhận được phản hồi kịp thời. Ngày 27/4, gia đình đưa cháu về Tuyên Quang tiếp tục điều trị, dự kiến mất khoảng 4 tháng hồi phục. Ngày 30/4, khi đọc được thông tin 5 du khách bị khỉ hoang tấn công khi du lịch Đắk Lắk. Chị nhận thấy chính khu vực này con chị bị khỉ hoang tấn công nên quyết định đăng tải vụ việc lên mạng xã hội nhằm cảnh báo, đồng thời cho rằng nếu phản ánh ban đầu được xử lý sớm, có thể đã hạn chế các trường hợp tương tự.