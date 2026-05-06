Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn với Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố về khả năng chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo rằng Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công với cường độ lớn hơn nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận mở eo biển Hormuz.

vcpax3hu5niclgsridxh3xqmoy.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Giả sử Iran đồng ý với những gì đã thỏa thuận, thì cuộc xung đột vũ trang này sẽ chấm dứt, và eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả, kể cả Iran”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

“Nếu họ không đồng ý, việc ném bom sẽ bắt đầu, và thật đáng buồn, nó sẽ ở mức độ và cường độ lớn hơn nhiều so với trước đây”, ông nói.

Trả lời tờ New York Post về việc liệu các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tehran và Washington có thể diễn ra trong tương lai gần hay không, tổng thống Mỹ cho biết còn “quá sớm” để xem xét viễn cảnh đó.

Trước đó, Axios đưa tin, Iran và Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình. Thỏa thuận này gồm một số điểm chính, như Iran cam kết tạm ngừng làm giàu uranium, Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, và cả hai bên cùng dỡ bỏ các hạn chế đối với eo biển Hormuz.

Cùng ngày, hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, Tehran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột, và sẽ truyền đạt quan điểm của mình cho bên trung gian hòa giải là Pakistan.

Bình luận về thông tin của Axios liên quan đến một thỏa thuận tiềm năng, nghị sĩ Iran Ebrahim Rezaei cho biết, nội dung thỏa thuận “giống như một danh sách mong muốn của Mỹ hơn là hiện thực”.

“Những gì Mỹ không đạt được trên bàn đàm phán, họ cũng sẽ không đạt được trên chiến trường”, ông Rezaei viết trên X. “Nếu họ không nhượng bộ, hoặc nếu họ và các thế lực ủy nhiệm của họ cố gắng gây rối, chúng tôi sẽ đáp trả gay gắt và khiến họ phải hối tiếc”.

Minh Hạnh
CNN, Al Jazeera
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Mỹ #Iran #đàm phán hòa bình #Pakistan #thỏa thuận ngừng bắn

