Báo động đỏ ở Hollywood

TPO - Xu hướng càng gầy càng đẹp đang thống trị thảm đỏ, khi nhiều ngôi sao lạm dụng thuốc giảm cân và phẫu thuật, khiến stylist lẫn chuyên gia lo ngại về chứng teo cơ, suy dinh dưỡng và áp lực ngoại hình ngày càng cực đoan.

Mùa giải thưởng Hollywood năm 2026 chứng kiến nhiều nghệ sĩ có vóc dáng siêu gầy. Nếu trước đây, chuẩn đẹp từng nghiêng về thân hình cong kiểu Kardashian hay vóc dáng săn chắc nhờ pilates, hiện tại, xu hướng đã chuyển hẳn sang những thân hình mảnh mai đến mức đáng báo động.

Những ngôi sao như Emma Stone, Demi Moore hay Jenna Ortega khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ với thân hình "gầy trơ xương" tại các lễ trao giải lớn như SAG Awards, Quả Cầu Vàng.

﻿ ﻿ Jenna Ortega tại lễ trao giải hồi tháng 3/2026. Ảnh: Getty.

Không khó hiểu khi nữ diễn viên Jameela Jamil đã lên tiếng chỉ trích hình ảnh gầy đến đáng sợ tại BAFTA. “Ai trông cũng như có thể gãy đôi. Đó là kiểu gầy mong manh đến đáng lo", cô chia sẻ. Nữ diễn viên mắc chứng rối loạn ăn uống.

Việc theo đuổi thân hình mảnh mai vốn không mới ở Hollywood hay giới thời trang. Tuy nhiên, hiện nay xu hướng này đang bước sang mức độ đáng báo động.

Theo Pagesix, ngay cả những ngôi sao vốn đã gầy cũng đang sử dụng các loại thuốc giảm cân như Ozempic với liều thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn điều trị. Cách này vừa rẻ hơn, ít tác dụng phụ hơn, lại vẫn giúp họ duy trì việc ăn uống.

Một stylist kiêm cựu biên tập viên Vogue chia sẻ: “Bây giờ, việc có chút cân nặng cũng trở thành điều bị kỳ thị".

﻿ ﻿ Emma Stone trên thảm đỏ BAFTA tháng 2. Ảnh: Getty.

Một bác sĩ da liễu hàng đầu Hollywood cho biết thêm: “Nhiều khách hàng nữ của tôi đã sử dụng các loại thuốc GLP-1 liều nhỏ từ lâu. Phong trào yêu cơ thể gần như chấm dứt từ khi các loại thuốc này tràn ngập thị trường".

Cái giá phải trả có thể là sức khỏe.

Chuyên gia dinh dưỡng Jess Baker nhận thấy dấu hiệu đáng lo ngại: “Tôi thấy rõ tình trạng teo cơ ở nhiều người nổi tiếng. Vùng thái dương của họ hõm sâu, xương quai xanh lộ rõ, bả vai nhô ra. Trong y khoa, đây là dấu hiệu cảnh báo, cho thấy cơ thể không được cung cấp đủ dinh dưỡng để hoạt động bình thường".

Một stylist hạng A cho biết những người làm việc với sao đang ở trong tình thế khó xử: họ muốn khách hàng đẹp, nhưng cũng muốn họ khỏe mạnh. Vấn đề là nhiều ngôi sao không nhận ra mình gầy đến mức nào.

“Bạn không thể nói họ ‘quá gầy’. Họ sẽ đáp lại: ‘Nhưng người kia còn gầy hơn tôi!’. Áp lực cạnh tranh trong giới cũng rất lớn: “Một người gầy đi, người khác lại muốn gầy hơn nữa".

Một số stylist phải tìm cách che bớt cơ thể quá gầy bằng cách phối thêm áo khoác, mặc layer hoặc điều chỉnh thiết kế trang phục để trông đỡ lộ xương.

﻿ Ngôi sao "The Substance” Demi Moore. Ảnh: Getty.

Chủ showroom thời trang tại Hollywood tiết lộ mùa giải thưởng năm nay, thợ may làm việc hết công suất vì ngay cả size mẫu trên sàn diễn cũng quá rộng với nhiều diễn viên, buộc phải chỉnh nhỏ lại.

Không chỉ thuốc giảm cân, phẫu thuật thẩm mỹ cũng góp phần tạo nên xu hướng này. Nhiều người kể cả ở độ tuổi 20, đã thực hiện phẫu thuật loại bỏ mỡ má (buccal fat removal) để gương mặt trở nên góc cạnh hơn. Chrissy Teigen là một trong số ít người công khai thừa nhận đã làm thủ thuật này.

Các chuyên gia cảnh báo, khi tuổi tác tăng lên, việc giảm cân quá mức có thể khiến da chảy xệ, mất độ đàn hồi. Stylist Hoza Rodriguez nhận định: “Bạn không phải dây cao su để có thể co lại rồi bật lại như cũ".

Ông cũng chỉ ra yếu tố quan trọng là hợp đồng quảng cáo. Tại Hollywood, các hợp đồng với thương hiệu thời trang và mỹ phẩm cực kỳ giá trị, và chính các thương hiệu này đang nắm quyền lực tài chính.

“Các nhà thiết kế rất kén chọn. Không có nhiều ‘phiên bản Lizzo’ mà họ muốn hợp tác. Họ chỉ dành không gian cho 1-2 hình tượng cơ thể ngoại cỡ mà thôi”, ông nói, đồng thời nhắc đến việc chính Lizzo cũng đã giảm tới 27 kg.

Chrissy Teigen đã thừa nhận từng trải qua phẫu thuật lấy mỡ má - thủ thuật loại bỏ các mô mỡ tự nhiên nằm giữa xương gò má và xương hàm.

Rodriguez thẳng thắn: “Không ai muốn thân hình kiểu Jennifer Lopez nữa. Không còn vòng ba lớn. Xu hướng bây giờ là kiểu gầy thời trang của đầu những năm 2000".

Stylist Kate Young cũng chia sẻ rằng ngành điện ảnh hiện phụ thuộc nhiều vào các hợp đồng thương hiệu để duy trì hoạt động quảng bá, khiến áp lực ngoại hình càng gia tăng.Trong khi đó, một số người trong ngành cho rằng các nhà mốt đang “đảo chiều” xu hướng sau thời kỳ tôn vinh đa dạng cơ thể.

Nhiều chuyên gia vẫn lo ngại rằng ranh giới đang trở nên quá mong manh. “Áp lực phải gầy là vô tận. Khi nào thì gầy là quá gầy? Trong Hollywood và thời trang, bạn luôn bị đánh giá quá trẻ, quá già, quá thấp, quá cao… Nó tạo ra cảm giác không bao giờ đủ tốt. Và khi đã gầy, cuộc chạy đua vẫn không dừng lại. Bạn sẽ luôn nghĩ mình còn có thể cải thiện điều gì nữa?", một cựu biên tập viên Vogue nói.

