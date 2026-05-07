Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khô hạn bủa vây, kiểm lâm 'gùi nước' giữa rừng sâu

Nguyễn Ngọc

TPO - Giữa cao điểm mùa khô, nhiều trạm bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) rơi vào cảnh “khát nước”, buộc lực lượng kiểm lâm phải băng rừng, lội suối gùi từng can nước về phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Ngày 6/5, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang huy động nguồn lực để triển khai khoan giếng, nhằm đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho lực lượng bảo vệ rừng trong mùa khô kéo dài.

Hiện Vườn Quốc gia Chư Mom Ray quản lý hơn 56.000 ha rừng, với 14 trạm bảo vệ rừng, mỗi trạm phụ trách từ 4.000 - 7.000 ha. Tuy nhiên, do mạch nước ngầm suy giảm nghiêm trọng, nhiều giếng đào đã cạn trơ đáy.

4071122286099998552.jpg
3757641540641764523.jpg
Các cán bộ nhân viên Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) lên suối lấy nước về sinh hoạt.

Theo thống kê, hiện có 6/14 trạm đang thiếu nước sinh hoạt và phải sử dụng nước suối. Trong đó, 4 trạm có giếng nhưng đã khô nước, 2 trạm chưa được đầu tư giếng.

Trong điều kiện khắc nghiệt, các cán bộ, nhân viên buộc phải tìm đến các khe suối trong rừng sâu để lấy nước. Không chỉ vất vả bởi quãng đường xa, địa hình hiểm trở, nguồn nước suối cũng tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.

Tại Trạm Bảo vệ rừng Sa Thầy (thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray), nơi có 5 nhân viên đang sinh sống và làm nhiệm vụ bảo vệ hàng nghìn ha rừng, tình trạng thiếu nước đã kéo dài từ tháng 3 đến nay. Giếng đào của trạm không còn đủ nước sử dụng, buộc các nhân viên phải thay phiên nhau băng rừng, gùi từng can nước từ suối về để sử dụng.

2247376433277500977-1.jpg
Các cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Chư Mom Ray gùi nước từ suối về.

Chị Hoàng Thị Hà – nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Sa Thầy cho biết, có những ngày nắng gắt, mọi người phải đi khá xa mới lấy được nước. Việc sinh hoạt vì thế gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Thủy, có những trạm phải di chuyển gần 2km mới tiếp cận được nguồn nước. Đường rừng dốc, trơn trượt khiến việc vận chuyển nước thêm phần nhọc nhằn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

“Đối với những trạm nằm ở vị trí cao, đào giếng không hiệu quả, nên phương án khoan giếng là cần thiết. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn, đơn vị đang tìm kiếm nguồn kinh phí để triển khai trong thời gian tới”, ông Thủy nói thêm.

Nguyễn Ngọc
#Khô hạn và thiếu nước trong rừng #Vấn đề nước sinh hoạt tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray #Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguồn nước rừng #Chính sách khoan giếng và giải pháp đối phó khô hạn #Khó khăn của lực lượng kiểm lâm trong mùa khô

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe