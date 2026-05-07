Khô hạn bủa vây, kiểm lâm 'gùi nước' giữa rừng sâu

TPO - Giữa cao điểm mùa khô, nhiều trạm bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) rơi vào cảnh “khát nước”, buộc lực lượng kiểm lâm phải băng rừng, lội suối gùi từng can nước về phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Ngày 6/5, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang huy động nguồn lực để triển khai khoan giếng, nhằm đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho lực lượng bảo vệ rừng trong mùa khô kéo dài.

Hiện Vườn Quốc gia Chư Mom Ray quản lý hơn 56.000 ha rừng, với 14 trạm bảo vệ rừng, mỗi trạm phụ trách từ 4.000 - 7.000 ha. Tuy nhiên, do mạch nước ngầm suy giảm nghiêm trọng, nhiều giếng đào đã cạn trơ đáy.

Các cán bộ nhân viên Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) lên suối lấy nước về sinh hoạt.

Theo thống kê, hiện có 6/14 trạm đang thiếu nước sinh hoạt và phải sử dụng nước suối. Trong đó, 4 trạm có giếng nhưng đã khô nước, 2 trạm chưa được đầu tư giếng.

Trong điều kiện khắc nghiệt, các cán bộ, nhân viên buộc phải tìm đến các khe suối trong rừng sâu để lấy nước. Không chỉ vất vả bởi quãng đường xa, địa hình hiểm trở, nguồn nước suối cũng tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.

Tại Trạm Bảo vệ rừng Sa Thầy (thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray), nơi có 5 nhân viên đang sinh sống và làm nhiệm vụ bảo vệ hàng nghìn ha rừng, tình trạng thiếu nước đã kéo dài từ tháng 3 đến nay. Giếng đào của trạm không còn đủ nước sử dụng, buộc các nhân viên phải thay phiên nhau băng rừng, gùi từng can nước từ suối về để sử dụng.

Các cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Chư Mom Ray gùi nước từ suối về.

Chị Hoàng Thị Hà – nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Sa Thầy cho biết, có những ngày nắng gắt, mọi người phải đi khá xa mới lấy được nước. Việc sinh hoạt vì thế gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Thủy, có những trạm phải di chuyển gần 2km mới tiếp cận được nguồn nước. Đường rừng dốc, trơn trượt khiến việc vận chuyển nước thêm phần nhọc nhằn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

“Đối với những trạm nằm ở vị trí cao, đào giếng không hiệu quả, nên phương án khoan giếng là cần thiết. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn, đơn vị đang tìm kiếm nguồn kinh phí để triển khai trong thời gian tới”, ông Thủy nói thêm.