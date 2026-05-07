Hà Nội: Bé gái 4 tuổi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành dẫn đến tử vong

TPO - Sau nhiều lần bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành ở phòng trọ tại Phú Diễn (Hà Nội), bé gái 4 tuổi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và không qua khỏi.

Cơ quan chức năng TP Hà Nội đang làm rõ vụ việc bé gái tên H. (4 tuổi), ở trọ cùng cha dượng và mẹ đẻ tại phường Phú Diễn (Hà Nội) bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 3/5, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết bầm tím, nghi bị bạo hành.

Mặc dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, cháu H. đã tử vong vào ngày 6/5.

Quá trình xác minh ban đầu, cháu H. ở cùng cha dượng là Nguyễn Minh H. (SN 2004, trú tại Ninh Bình) và mẹ đẻ là Bàn Thị T. (SN 2006, trú tại Tuyên Quang) tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Ngày 3/5, Nguyễn Minh H. và T. đã nhiều lần có hành vi đánh đập cháu H. dã man rồi bỏ mặc nạn nhân ở nhà.

Đến khi thấy cháu bé bị thương quá nặng, hai đối tượng gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Minh H. và T. đánh đập cháu H. Trước đó, hai đối tượng này cũng thường xuyên hành hạ nạn nhân bằng những vật dụng trong nhà như chổi, dép, móc quần áo…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.