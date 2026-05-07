Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Bé gái 4 tuổi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành dẫn đến tử vong

Thanh Hà

TPO - Sau nhiều lần bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành ở phòng trọ tại Phú Diễn (Hà Nội), bé gái 4 tuổi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và không qua khỏi.

bao-hanh.png
Ảnh minh họa.

Cơ quan chức năng TP Hà Nội đang làm rõ vụ việc bé gái tên H. (4 tuổi), ở trọ cùng cha dượng và mẹ đẻ tại phường Phú Diễn (Hà Nội) bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 3/5, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết bầm tím, nghi bị bạo hành.

Mặc dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, cháu H. đã tử vong vào ngày 6/5.

Quá trình xác minh ban đầu, cháu H. ở cùng cha dượng là Nguyễn Minh H. (SN 2004, trú tại Ninh Bình) và mẹ đẻ là Bàn Thị T. (SN 2006, trú tại Tuyên Quang) tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Ngày 3/5, Nguyễn Minh H. và T. đã nhiều lần có hành vi đánh đập cháu H. dã man rồi bỏ mặc nạn nhân ở nhà.

Đến khi thấy cháu bé bị thương quá nặng, hai đối tượng gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Minh H. và T. đánh đập cháu H. Trước đó, hai đối tượng này cũng thường xuyên hành hạ nạn nhân bằng những vật dụng trong nhà như chổi, dép, móc quần áo…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Bạo hành trẻ em tại Hà Nội #Tử vong trẻ sơ sinh #Ngược đãi gia đình #Chăm sóc và bảo vệ trẻ em #Vai trò pháp luật trong bạo hành #Xử lý hình sự vụ án bạo hành #Tác động của bạo hành gia đình #Cần cảnh báo về bạo lực gia đình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe