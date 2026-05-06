Bắt giám đốc công ty 'hô biến' hóa chất công nghiệp thành giấm ăn

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Minh Thư – Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn (trụ sở tại phường Chợ Lớn) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.
Cùng bị bắt có ba nhân viên, gồm: Trần Ngũ Châu (39 tuổi, em ruột Thư), Võ Phi Cường (58 tuổi) và Nguyễn Văn Nhì (45 tuổi). Các bị can bị điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan công an, sau thời gian theo dõi, Phòng PC03 phối hợp với Công an phường Phú Định và Công an phường Chợ Lớn đã khám xét khẩn cấp kho hàng và trụ sở công ty, thu giữ 198 thùng, can hóa chất các loại.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, dù không được cấp phép sản xuất hóa chất, từ tháng 9/2025 đến nay, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên pha trộn axit acetic dùng trong công nghiệp với nước để tạo thành giấm sử dụng trong thực phẩm.
Các đối tượng sau đó chiết rót dung dịch này vào bao bì của sản phẩm giấm nhập khẩu thật nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ. Tổng cộng hơn 500 thùng, can giấm giả đã được sản xuất và bán ra thị trường, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.