Bắt giám đốc công ty 'hô biến' hóa chất công nghiệp thành giấm ăn

Nguyễn Dũng

TPO - Từ axit công nghiệp, nước và các nguyên liệu không đảm bảo, các đối tượng pha chế thành giấm, đóng gói như hàng thật để tiêu thụ trên thị trường. Công an đã thu giữ số lượng lớn sản phẩm và bắt giữ những người liên quan.

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Minh Thư – Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn (trụ sở tại phường Chợ Lớn) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Các đối tượng cùng tang vật.

Cùng bị bắt có ba nhân viên, gồm: Trần Ngũ Châu (39 tuổi, em ruột Thư), Võ Phi Cường (58 tuổi) và Nguyễn Văn Nhì (45 tuổi). Các bị can bị điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, sau thời gian theo dõi, Phòng PC03 phối hợp với Công an phường Phú Định và Công an phường Chợ Lớn đã khám xét khẩn cấp kho hàng và trụ sở công ty, thu giữ 198 thùng, can hóa chất các loại.

Nguyên liệu không đảm bảo dùng để pha chế giấm ăn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, dù không được cấp phép sản xuất hóa chất, từ tháng 9/2025 đến nay, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên pha trộn axit acetic dùng trong công nghiệp với nước để tạo thành giấm sử dụng trong thực phẩm.

Các đối tượng sau đó chiết rót dung dịch này vào bao bì của sản phẩm giấm nhập khẩu thật nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ. Tổng cộng hơn 500 thùng, can giấm giả đã được sản xuất và bán ra thị trường, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#hóa chất công nghiệp #giấm giả #bắt giữ #TPHCM #sản xuất hàng giả #Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát Kinh tế #Công an TPHCM #bắt giám đốc doanh nghiệp

