Iran sắp phản hồi đề xuất của Mỹ, Tổng thống Mỹ Trump lạc quan

TPO - Ngày 7/5, Iran cho biết đang xem xét đề xuất hòa bình từ Mỹ mà các nguồn tin nói sẽ chính thức chấm dứt cuộc chiến, dù vẫn chưa giải quyết những yêu cầu cốt lõi của Washington, bao gồm việc Tehran đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz.

Tranh tường ở Tehran với chân dung cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin ISNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran sẽ đưa ra phản hồi chính thức. CNN dẫn nguồn tin khu vực xác nhận, Tehran sẽ trả lời về đề xuất này qua bên trung gian trong ngày 7/5.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận.

“Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã có các cuộc trao đổi rất tích cực trong 24 giờ qua và khả năng đạt được thỏa thuận là rất lớn”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 7/5.

Tuy nhiên, trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump tỏ ra bi quan hơn về triển vọng đạt thỏa thuận. Trong bài đăng trên Truth Social, ông đe dọa tái khởi động chiến dịch ném bom nhằm vào Iran, đồng thời gọi khả năng Tehran chấp nhận đề xuất mới nhất của Mỹ là “một giả định lớn”.

Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần nhấn mạnh triển vọng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến nổ ra từ ngày 28/2, nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về nhiều vấn đề khó, trong đó có tham vọng hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Một nguồn tin Pakistan và một nguồn khác tham gia quá trình hòa giải cho biết hai bên đang tiến gần tới bản ghi nhớ dài 1 trang nhằm chính thức kết thúc cuộc chiến. Theo các nguồn tin, văn bản này sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán về việc khơi thông hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và áp giới hạn với chương trình hạt nhân của Tehran.

Hiện chưa rõ bản ghi nhớ này khác gì so với kế hoạch 14 điểm mà Iran đề xuất tuần trước, và Tehran cũng chưa phản hồi chính thức với đề xuất mới nhất từ Washington.

Nghị sĩ Iran Ebrahim Rezaei, người phát ngôn Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh quốc gia của Quốc hội Iran, mô tả văn bản này là “một danh sách mong muốn của Mỹ hơn là thực tế”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf dường như cũng chế giễu các thông tin cho rằng hai bên sắp đạt được thỏa thuận. Ông viết bằng tiếng Anh trên mạng xã hội rằng: “Chiến dịch ‘Trust Me Bro’ đã thất bại”. Theo ông Qalibaf, những thông tin đó chỉ là cách Mỹ “đánh bóng truyền thông” sau khi không thể mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận đã khiến giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Có thời điểm, dầu Brent chuẩn quốc tế giảm khoảng 11%, xuống quanh mức 98 USD/thùng trước khi phục hồi trở lại trên mốc 100 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng tăng mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu giảm do kỳ vọng cuộc chiến làm gián đoạn nguồn cung năng lượng sắp kết thúc.