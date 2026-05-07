TPHCM lấy ý kiến người dân về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp

TPO - Cuộc thăm dò tập trung vào đánh giá của người dân về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; việc thích nghi đối với tên gọi mới của các đơn vị hành chính (phường/xã); những ưu điểm khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đang tổ chức thăm dò ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố về hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp sau gần 1 năm triển khai, thực hiện trên địa bàn thành phố.

Qua đó cũng thăm dò các vấn đề dư luận quan tâm, những điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để kiến nghị giải pháp kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An (phường đông dân nhất TPHCM) thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Ngô Tùng

Hoạt động khảo sát, thăm dò dư luận xã hội được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, từ ngày 6/5 đến hết ngày 8/5, tại đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEBV8OlJdaT0FcwlSTKIPJF-uEZSg6y0256-gJOGYXt3CZQ/viewform?pli=1

Các nội dung thăm dò tập trung vào đánh giá của người dân về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; việc thích nghi đối với tên gọi mới của các đơn vị hành chính (phường/xã); những ưu điểm khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc ứng dụng chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến cũng như hiệu quả phối hợp giữa cấp thành phố và cấp xã trong giải quyết các vấn đề tại cơ sở…

Cũng liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của mô hình này.

Đợt sơ kết nhằm làm rõ những kết quả nổi bật, điển hình, cơ bản đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc chủ yếu, nguyên nhân chủ quan, khách quan và những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, đặc biệt là cấp xã, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.