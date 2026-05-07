[Clip] Tận thấy nơi bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man

Bé trai bơ vơ, chính quyền lên phương án hỗ trợ

Chiều 6/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (TPHCM) cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận, chăm sóc bé N.G.K. (2 tuổi) - nạn nhân vụ bạo hành gây phẫn nộ dư luận.

Hiện bé K. đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM với nhiều chấn thương nghiêm trọng như tổn thương gan, lách, gãy xương cánh tay và cẳng tay phải, dự kiến điều trị khoảng 3 tuần.

Sau khi xảy ra vụ việc, mẹ ruột bé K. và người tình đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo đại diện UBND xã Hòa Hiệp, bà ngoại và dì ruột của bé K. đã từ chối chăm sóc bé. Qua phân tích tình hình, để bảo đảm cho bé sớm hồi phục, các bên liên quan đã đề xuất chính quyền địa phương làm thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận cháu bé. Đồng thời cử người chăm sóc cháu bé trong thời gian điều trị và sau khi xuất viện (trong vòng 3 tháng).

Sau thời gian này, Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM sẽ chuyển bé K. về Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) tiếp tục nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho bé được học tập.