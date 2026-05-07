Xã hội

Mưa dông diện rộng ở miền Bắc, có nơi mưa rất to

Nguyễn Hoài

TPO - Từ chiều nay (7/5) đến ngày mai, không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa dông diện rộng ở miền Bắc, cục bộ có mưa to đến rất to. Thanh Hóa đến Huế cũng chuyển mưa dông từ chiều tối nay. Tây Nam Bộ trong chiều tối nay, cũng có mưa rải rác.

Sáng sớm nay, không khí lạnh đang tiến gần về biên giới vùng núi phía Bắc nước ta. Dự báo sáng nay, miền Bắc ít mưa, từ chiều và đêm nay đến ngày mai, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Gió đông nam đến nam cấp 2-3, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội sáng nay trời nắng. Chiều và đêm nay đến ngày mai, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo từ đêm 8/5, mưa giảm dần ở miền Bắc. Từ ngày 8/5, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.

bao7.jpg
Hà Nội có thể xuất hiện mưa to từ chiều tối nay (6/5). Ảnh: Đức Nguyễn.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay đến ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ ngày mai, Thanh Hoá đến Huế giảm nhiệt, riêng Thanh Hoá – Nghệ An trời mát với nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong các ngày 8-9/5, Nam Bộ ít mưa, từ ngày 10-12/5, trời có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

