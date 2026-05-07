Nghe gà gáy ở quảng trường con gà Praha

TP - Sau 10 tiếng đi xe khách từ thủ đô Budapest (Hungary), tôi đã tới thủ đô Praha của Cộng hòa Séc lúc 6 giờ sáng trong không khí trong lành và mát mẻ của mùa hè châu Âu. Vợ chồng cô bạn thân định cư ở Séc đã chờ sẵn tại bến xe ở Praha và đưa tôi tham quan thủ đô của Cộng hòa Séc (Tiệp Khắc cũ) trong vòng một ngày.

Do kế hoạch công tác của tôi thay đổi vào phút chót, nên tôi chỉ có đúng một ngày đi chơi cộng hòa Séc, đất nước xinh đẹp nhất nhì châu Âu, thay vì 3-4 ngày như dự định, mặc dù vợ chồng cô bạn thân đã lên kế hoạch đưa tôi đi chơi Séc rất chu đáo với hy vọng tôi có thể thưởng thức được các danh thắng của Séc và những món đặc sản của Séc trong một thời gian ngắn.

Vợ chồng bạn còn lên kế hoạch đưa tôi đi chơi thành phố điện ảnh (Karlovy Vary) chơi, cách thủ đô Praha hơn 100 km, nhưng đành phải hủy bỏ vì tôi chỉ lưu lại Praha trong ngày. Bù lại, tôi đã được khám phá các lâu đài tráng lệ ở khu phố cổ và các tòa nhà hiện đại ở khu phố mới của Praha, hai khu này được nối với nhau bằng cây “cầu tình yêu”, hay còn gọi là cây cầu nối Đông Âu với Tây Âu.

Tác giả tại Quảng trường Con gà

Thủ đô của Ðế chế La Mã thần thánh

Vào thế kỷ thứ 14, khu vực Praha trở thành khu hoàng gia của đế quốc La Mã thần thánh, trung tâm văn hóa chính trị Trung Âu lúc bấy giờ. Praha nằm bên dòng sông Vltava thơ mộng với các công trình kiến trúc đầy tính nghệ thuật.

Thành cổ của Praha đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ 1992. Một thành phố duyên dáng với những góc phố trải đá cuội và các cửa hiệu, quán café hấp dẫn đến mê hồn. Quảng trường cổ là nơi hội tụ những công trình kiến trúc nhà thờ phong phú và cổ kính đưa du khách về những câu chuyện huyền bí.

Praha còn được gọi là “thành phố của trăm ngọn tháp” hay “thành phố vàng”. Thủ đô của Đế chế La Mã Thần thánh này đã may mắn không bị tác động bởi Thế chiến thứ hai cũng như các chính biến sau đó ở Séc.

Chính vì vậy, tất cả các công trình kiến trúc có tuổi đời vài trăm năm của thành phố này đã được giữ gìn nguyên vẹn. Nhìn từ trên đồi cao, khu phố cổ của Praha sáng rực với những ngôi nhà mái ngói đỏ au, điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vì cứ nghĩ cổ kính là phải rêu phong, bởi khí hậu châu Âu khác với với châu Á là thế.

Một điểm thu hút khách du lịch tới Praha là quảng trường Wenceslas hay còn gọi là Quảng trường Con Ngựa. Được thành lập bởi vị vua nổi tiếng nhất của Séc là Charles IV vào năm 1348, quảng trường hiện là nơi thường diễn ra các sự kiện văn hóa xã hội của Praha.

Dọc hai bên đường nhìn ra quảng trường là các tòa nhà với phong cách kiến trúc khác nhau vô cùng đẹp mắt, thậm chí đồn cảnh sát cũng là một tòa nhà rất đẹp với những bức phù điêu đắp nổi trên tường.

Háo hức nghe tiếng gà gáy giữa thủ đô Praha

Đồng hồ thiên văn Praha nằm bên bức tường của tòa thị chính Phố cổ luôn thu hút khách du lịch. Bởi lẽ, cứ mỗi một giờ đồng hồ, một chú gà bằng gỗ từ bên trong đồng hồ nhảy ra và gáy vang báo hiệu một giờ mới. Đồng hồ được lắp đặt lần đầu vào năm 1410 và là đồng hồ thiên văn cổ nhất trên thế giới vẫn còn hoạt động. Người dân ở đây gọi nôm na là “đồng hồ con gà” và luôn níu bước du khách.

Nếu du khách tới sau lúc gà gáy, họ sẽ nán ở lại thêm 1 giờ đồng hồ nữa để lại được nghe gà gáy. Ngay đối diện có quán bia Tiệp luôn đông khách, trong đó có những vị khách nán lại để được nghe tiếng gà gáy.

Cầu Charles, cây cầu cổ nhất châu Âu vẫn còn được sử dụng đến nay. Trên cầu luôn có các nhóm nghệ sĩ đường phố biểu diễn và các họa sĩ vẽ chân dung cho khách. Cầu Charles bắc qua sông Vltava và nối Thành phố Cổ với Thành phố Mới. Ban ngày nơi đây có nhiều họa sỹ, người bán hàng rong bày bán các loại đồ trang sức mỹ nghệ và tranh vẽ.

Cầu Charles là cây cầu duy nhất bắc qua sông Vltava cho đến năm 1841, kết nối Đông Âu và Tây Âu, với 16 nhịp và được trang trí bằng 30 bức tượng tôn giáo. Cây cầu này đã trở thành biểu tượng nghệ thuật về kiến trúc Gothic. Người dân địa phương gọi đây là cây cầu tình yêu và tin rằng nếu các đôi trai gái yêu nhau đứng trên cầu và cầu mong hạnh phúc thì điều ước đó sẽ thành hiện thực.

Trung tâm thương mại SAPA, một Việt Nam thu nhỏ

Trung tâm thương mại SAPA được gọi là “chợ Việt” tại Praha luôn đầy ắp hàng hóa Việt Nam. Bạn tôi đã định cư tại Praha hơn 10 năm cho biết, ở Việt Nam có gì thì ở SAPA cũng có, kể cả lòng lợn, thịt chó. Những món đồ tôi mang sang làm quà cho bạn bè ở châu Âu là bánh pía Tân Huê Viên thì ở SAPA cũng có.

Bước vào SAPA, đập vào mắt tôi là ngôi chùa Vĩnh Nghiêm nằm ở vị trí uy nghiêm được trang trí với những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, nơi người Việt có thể tới đây thắp hương, cúng bái vào các ngày mùng Một và ngày rằm.

Ngay đầu trung tâm thương mại SAPA, gạo ST 25, loại gạo Việt ngon nhất thế giới bày bán ê hề. Vào thêm bên trong là các mặt hàng nông sản Việt như thanh long, chuối, sấu xanh, rau thơm, húng, trứng vịt lộn… Tất nhiên, vợ chồng người bạn đã thết đãi món phở Việt tại Trung tâm thương mại SAPA.

Một góc chùa Vĩnh Nghiêm bên trong trung tâm thương mại SAPA

Tôi tới Praha đúng hôm diễn ra giải Golf nữ lần thứ hai của cộng đồng người Việt. Anh Giang Thành, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đã nhiệt tình mời tôi tới dự buổi lễ trao giải diễn ra tối hôm đó tại Phòng tiệc Đông Đô bên trong Trung tâm thương mại SAPA.

Anh Thành cho hay, giải Golf cho nam giới có từ lâu rồi, nhưng gần đây họ muốn tập trung cho phái nữ để tôn vinh chị em. Giải Golf nữ lần thứ hai thu hút các golfer từ các nước châu Âu như Séc, Ba Lan, Đức, trong đó một nữ golfer đến từ CHLB Đức đã đoạt giải quán quân.