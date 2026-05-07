'Biển rác' khổng lồ đổ về lòng hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ

TPO - Hàng chục nghìn mét khối rác gỗ từ thượng nguồn phía Lào đổ dồn về lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương.
Rác gỗ ken đặc, nhiều đoạn phủ kín mặt sông. Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đời sống, từ đi lại đến đánh bắt thủy sản của người dân trên địa bàn.
Đến hiện tại, việc thu gom đã cơ bản hoàn thành ở khu vực lòng hồ các xã Hữu Khuông và Mỹ Lý. Riêng tại xã Nhôn Mai, dù phía công ty đã triển khai nhưng do việc thi công gặp nhiều khó khăn nên vẫn còn rất nhiều rác trôi nổi.