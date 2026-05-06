Có người nhắn tin cho Chủ tịch Cần Thơ nói việc rất lạ...

TPO - Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết có người nhắn tin cho ông về việc thấy rất lạ, làm thủ tục hành chính thời hạn 10 ngày, dù hồ sơ đã ký xong sớm hơn nhưng phải đợi đúng 10 ngày mới trả. "Còn tình trạng thế này thế nọ, phiền hà, tiêu cực. Tôi đang giao anh em đi kiểm tra lại để coi tình hình thế nào" - ông Tuyên nói.

Hồ sơ đẩy qua lại, trả doanh nghiệp 4 lần

Tại phiên họp thường kỳ tháng 4 chiều 6/5, ông Tuyên cho biết: Qua 4 tháng, kinh tế - xã hội thành phố đạt một số kết quả nổi bật, như tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, nông - lâm - thủy sản ổn định, thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Dù vậy, tăng trưởng quý 1 thấp (đứng thứ 31/34 tỉnh thành), giải ngân đầu tư công không đạt yêu cầu, điểm nghẽn dự án vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời...

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - phát biểu chỉ đạo.

Ngoài các yếu tố khách quan, ông Tuyên chỉ rõ còn tình trạng không dám làm, không dám đề xuất những cái mới, những giải pháp tháo gỡ khó khăn, chỉ khi Thường trực UBND nói mới làm.



“Năng lực anh em còn một số vị trí chưa đồng đều, còn tâm lý dòm ngó nhau, chưa mạnh dạn, có những việc cấp trưởng phòng nói làm được, nhưng khi đưa lên phó giám đốc bị nghẽn lại. Rồi hồ sơ đẩy qua đẩy lại, trả lại cho doanh nghiệp 4 lần. Có vấn đề gì trong đó không?”, ông Tuyên nêu vấn đề.

Chủ tịch TP. Cần Thơ cho biết có người nhắn tin cho ông về việc thấy rất lạ, khi làm thủ tục hành chính thời hạn 10 ngày, dù hồ sơ đã ký xong sớm hơn nhưng phải đợi đúng 10 ngày mới trả. "Còn tình trạng thế này thế nọ, phiền hà, tiêu cực. Tôi đang giao anh em đi kiểm tra lại để coi tình hình thế nào", ông Tuyên khẳng định và cho biết sẽ có cách kiểm tra ra.

Ông Tuyên yêu cầu thời gian tới các sở ngành, địa phương chủ động thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, kịch bản tăng trưởng 2 con số. Trong đó, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thường xuyên rà soát từng dự án, kịp thời xử lý sớm, dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán, bảo đảm nguồn vật liệu.

Dự án tồn đọng, khách sạn không ai đến

Theo ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ, những tháng đầu năm nay, thách thức từ giá nhiên liệu, giá xăng dầu biến động mạnh và tăng cao gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp đã tăng khoảng 60-70%. Các doanh nghiệp gặp khó khi ký kết đơn hàng mới do nguyên liệu đầu vào tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp đã chịu tác động rõ rệt từ các biến động này.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ.

Với lĩnh vực thương mại - dịch vụ, ông Sơn cho hay, thương mại duy trì tăng trưởng khá đều, đạt khoảng 18.000 - 20.000 tỷ đồng/tháng (tăng 14-15%). Tuy nhiên, 6 nhóm ngành dịch vụ đang gặp khó khăn lớn, đặc biệt là dịch vụ du lịch giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo còn giảm sâu trong quý 2, riêng công suất phòng khách sạn sau lễ 30/4 chỉ còn khoảng 20%, có khách sạn chỉ ngồi chơi, không ai đến.

Bên cạnh đó, vận tải hàng không sụt giảm mạnh, sân bay Cần Thơ trước đây mỗi ngày có 13-14 chuyến, nay còn 6 chuyến. Tình trạng hủy chuyến, dồn chuyến khiến khách hàng phải di chuyển lên TPHCM để bay, gây thất thoát nguồn thu cho địa phương.

Cũng theo ông Sơn, trong đầu tư, thực hiện dự án trên địa bàn thành phố vẫn còn những vấn đề tồn đọng, nhiều dự án lớn bị đình trệ do chưa giao được mặt bằng. Cụ thể như, dự án mở rộng sản xuất của Công ty TNHH Vinataba Philip Morris, dự án Công ty TNHH Taiwan Cần Thơ (vốn đầu tư 18 triệu USD, dự kiến thu hút 4.000 lao động) vẫn chưa bàn giao được đất do vướng mắc. Hay dự án siêu thị Go tại Thới Lai (7.000m2) cũng đang chờ giao đất để triển khai.

"Không có đầu tư thì không có gặt hái và không có tăng trưởng. Tôi cũng tha thiết đề nghị, cũng đã có kiến nghị nhiều lần về tháo gỡ, giao mặt bằng để tiến hành khởi công các dự án", ông Sơn nói.