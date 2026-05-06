Kinh tế

SeABank lần thứ 7 vào FAST500, củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững

P.V

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ 7 được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500), đồng thời góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc năm 2026. Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng ổn định của Ngân hàng trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều biến động, đồng thời phản ánh sự cải thiện về chất lượng tăng trưởng.

FAST500 - bảng xếp hạng do Vietnam Report phối hợp cùng VietnamNet công bố bước sang năm thứ 16 với cách tiếp cận mới, chú trọng nhiều hơn vào các yếu tố như hiệu quả sử dụng vốn, quản trị rủi ro và trách nhiệm xã hội, thay vì chỉ dựa vào tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Trong bối cảnh đó, việc SeABank duy trì vị trí nhiều năm liên tiếp và đồng thời nằm trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc cho thấy năng lực thích ứng, khả năng chống chịu cũng như uy tín của Ngân hàng trong chu kỳ phát triển mới.

Về hoạt động kinh doanh, SeABank ghi nhận kết quả tích cực trong năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, tăng 13,73% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 396.443 tỷ đồng, tăng 21,72% và vượt 11% kế hoạch năm.

Ở góc độ quản trị, SeABank là một trong những ngân hàng hoàn thành sớm các yêu cầu của Basel II và đã chủ động triển khai các tiêu chuẩn Basel III đồng thời đáp ứng được Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS 9). Việc áp dụng các thông lệ quốc tế sẽ tiếp tục giúp Ngân hàng củng cố năng lực quản trị rủi ro, nâng cao mức độ an toàn hệ thống và tạo dư địa cho tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh đó, SeABank đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào các sản phẩm tài chính xanh như tín dụng xanh, trái phiếu xanh, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các hoạt động trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và thúc đẩy bình đẳng giới cũng được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Việc tiếp tục được vinh danh tại FAST500 năm 2026 là minh chứng cho định hướng tăng trưởng theo chiều sâu của SeABank, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn hệ thống và phát triển bền vững trong dài hạn.

Thông tin về SeABank

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

