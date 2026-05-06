Giá vàng tăng rất mạnh

Từ 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Không chỉ SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng đồng loạt điều chỉnh tăng, đưa giá bán ra phổ biến lên mốc 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trong nước cũng đi lên cùng xu hướng. Vàng nhẫn của Phú Quý được niêm yết ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, phản ánh mức tăng tương tự.

Giá vàng miếng SJC lên mốc 167,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng mạnh lên 4.623 USD/ounce, cao hơn 87 USD so với phiên trước. Đà tăng này chủ yếu đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, trong bối cảnh đồng USD có dấu hiệu chững lại và những lo ngại về kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu. Diễn biến của giá vàng thế giới tiếp tục là yếu tố dẫn dắt xu hướng trong nước.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Bạc thỏi của Phú Quý hiện giao dịch quanh 78 triệu đồng/kg, tăng 3 triệu đồng/kg so với sáng qua. Sản phẩm bạc của Ancarat cũng tăng lên khoảng 77 triệu đồng/kg, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm kim loại quý.

Ở thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, tăng nhẹ 2 đồng so với ngày trước đó. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 26.138 - 26.368 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh giao dịch quanh 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Diễn biến tăng mạnh trở lại của giá vàng cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái biến động khó lường. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng, tránh tâm lý “đu đỉnh” trong bối cảnh giá vàng liên tục đảo chiều với biên độ lớn trong thời gian ngắn.