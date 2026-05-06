LPBank ký kết hợp tác với Thuế TP.HCM: Đồng hành hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chuyển đổi số

Trong nỗ lực đồng hành cùng hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, LPBank đã phối hợp với cơ quan thuế và các địa phương trên cả nước tổ chức chuỗi hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế, dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, từng bước đưa giải pháp vào thực tiễn kinh doanh.

Tiếp nối các hoạt động này, vừa qua, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Thuế TP.HCM trong việc đồng hành hỗ trợ HKD và cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi trên diện rộng.

Tạo nền tảng để hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tiếp cận mô hình quản lý mới

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp tăng cường truyền thông chính sách thuế mới, hỗ trợ hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế trên nền tảng số, đồng thời thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, người nộp thuế được hỗ trợ giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa quy trình kê khai và từng bước chuyển sang mô hình quản trị minh bạch, bài bản hơn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng Thuế TP.HCM cho biết việc đồng hành cùng LPBank sẽ giúp đưa chính sách thuế đến gần hơn với người nộp thuế thông qua các nền tảng số, bảo đảm hướng dẫn đầy đủ, kịp thời và phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh.

Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ LPBank (hàng đầu bên trái) và ông Nguyễn Văn Thành – Phó Trưởng Thuế TP.HCM (hàng đầu bên phải) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

LPBank mở rộng vai trò từ dịch vụ tài chính sang giải pháp vận hành

Trong khuôn khổ hợp tác, LPBank triển khai các gói giải pháp tài chính gắn trực tiếp với hoạt động kinh doanh của HKD và cá nhân kinh doanh. Thay vì cung cấp sản phẩm riêng lẻ, các tiện ích được kết nối thành một hệ thống phục vụ từ giao dịch, quản lý doanh thu đến thực hiện nghĩa vụ thuế. Điểm khác biệt nằm ở việc các công cụ này không vận hành rời rạc mà được kết nối trực tiếp với hệ thống thuế, giúp dữ liệu giao dịch, doanh thu và nghĩa vụ tài chính được đồng bộ theo thời gian thực.

Tập thể LPBank và tập thể Thuế TP.HCM chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết hợp tác

Thông qua tài khoản kinh doanh tại LPBank, khách hàng có thể kết nối với nền tảng eTax Mobile để kê khai, nộp thuế nhanh chóng. Các công cụ như QR thanh toán, loa Lộc Phát thông báo biến động số dư hay ứng dụng quản lý bán hàng giúp kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực, giảm phụ thuộc vào tiền mặt và hạn chế sai sót trong ghi chép thủ công.

Bên cạnh đó, ngân hàng áp dụng các chính sách ưu đãi về phí, lãi suất nhằm giảm áp lực chi phí trong giai đoạn chuyển đổi. Các gói vay sản xuất kinh doanh với thủ tục đơn giản giúp khách hàng bổ sung nguồn lực; đồng thời sản phẩm Sinh lời Lộc Phát hỗ trợ tối ưu dòng tiền nhàn rỗi với tỷ suất sinh lời cao.

Đại diện LPBank chia sẻ: “Ngành ngân hàng đang bước vào một chu kỳ cạnh tranh mới, với dữ liệu, trải nghiệm và năng lực cá nhân hóa trở thành yếu tố cốt lõi. Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, LPBank chuyển từ cung ứng sản phẩm sang thiết kế các giải pháp tài chính tích hợp, gắn với dòng tiền và nghĩa vụ tài chính của khách hàng, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi của HKD và cá nhân kinh doanh. Chúng tôi mong muốn góp phần minh bạch hóa hoạt động tài chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. LPBank không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ khách hàng quản lý, tối ưu và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.”

Kết nối chính sách thuế với thực tiễn vận hành

Việc ký kết với Thuế TP.HCM là bước đi quan trọng của LPBank trong việc hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu đồng hành cùng sự phát triển của kinh tế tư nhân và lộ trình chuyển đổi số của ngành Thuế.

Trong bối cảnh hàng triệu HKD và cá nhân kinh doanh đứng trước yêu cầu chuyển đổi về phương thức quản lý và minh bạch tài chính, sự tham gia của các tổ chức tài chính như LPBank được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn quá trình thích ứng, đồng thời tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.