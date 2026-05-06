Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định ngày 5/5 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Theo quyết định nêu trên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo. Hai Phó Trưởng ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Nội vụ (Phó Trưởng ban thường trực) và Bộ trưởng Tài chính.

Các ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam…

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Cơ quan này sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 3/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.