Hành trình chuyển mình của môi giới bất động sản: Từ môi giới đơn độc tới quản lý chuyên nghiệp

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến ngày càng nhiều quy định pháp lý mới được đưa vào thực thi. Những chỉ đạo chấn chỉnh quyết liệt từ Chính phủ là tín hiệu đanh thép cho thấy nỗ lực xóa bỏ “vùng xám” của lực lượng môi giới tự phát. Đây là giai đoạn mà sự chuyên nghiệp không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để tồn tại.

Khi tư duy làm nghề thay đổi

Thị trường bất động sản giai đoạn 2024-2025 đã trải qua một đợt thanh lọc khắc nghiệt. Theo số liệu của Cục Thống kê, trong quý I/2026 cả nước có 726 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân cốt lõi không nằm ở việc thiếu vốn mà là sự thiếu hụt niềm tin từ phía khách hàng và sự kém hiệu quả của các quy trình thủ công.[1]

Môi giới tại Việt Nam từ lâu đã thiếu một hệ thống đào tạo chuyên môn toàn diện, đặc biệt là các mảng phức tạp về pháp lý và tài chính. Kiến thức chủ yếu được học theo lối truyền miệng từ người đi trước, dẫn đến rủi ro sai lệch thông tin và thiếu tính cập nhật với các quy định mới của pháp luật.

Anh Vũ Huy Khoái, Tổng Giám đốc Bất động sản Nhà Mới chia sẻ về quá trình làm nghề.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, anh Vũ Huy Khoái, Tổng Giám đốc Bất động sản Nhà Mới không giấu được sự tự hào khi chứng kiến những cộng sự đồng hành từ ngày đầu nay đã có nhà, có xe. Tuy nhiên, anh cũng thấu hiểu nỗi đau dai dẳng của nghề: thu nhập bấp bênh và sự bào mòn sức lao động khi phải đơn độc xoay xở giữa biển dữ liệu tin ảo. Họ cần một hệ điều hành chuyên nghiệp để giải phóng sức lao động, bảo vệ quyền lợi kinh tế và quan trọng nhất là chuyển dịch vị thế từ một người bán hàng đơn độc thành một chuyên gia tư vấn tin cậy.

Với anh Khoái và Bất động sản Nhà Mới, một tư duy làm nghề mới đang dần được khai mở: “Tư duy bồi đắp”, thay vì chỉ nhìn vào hoa hồng trước mắt, môi giới cần xây dựng một “mạng lưới trong lòng một tổ chức”.

OneHub - Bệ phóng cho vị thế mới của nghề môi giới

Cơ chế GSM (Growth Share Model - mô hình chia sẻ doanh thu) của OneHub ra đời như một lời giải cho bài toán này. Bằng cách thiết lập mô hình “Doanh nghiệp trong lòng doanh nghiệp”, GSM trao quyền cho môi giới xây dựng đội nhóm và hưởng thu nhập thụ động đa tầng tới 4 cấp. Với GSM, mỗi người môi giới giống như một CEO của một doanh nghiệp trong lòng một tổ chức lớn, nơi họ không đơn độc mà thuộc về một mạng lưới hạ tầng đã được thiết lập sẵn.

Nhà Mới là một trong số những sàn bất động sản tiên phong hợp tác cùng OneHub.

Đây cũng chính là lý do BĐS Nhà Mới, một trong những sàn giao dịch bất động sản tiên phong tại Hà Nội, quyết định hợp tác và thử nghiệm nền tảng OneHub trong giai đoạn đầu. Với quy mô một doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tự xây dựng và vận hành một hệ thống phức tạp như mong muốn là bài toán vượt quá nguồn lực nội tại. Chia sẻ về quyết định đồng hành cùng OneHub, Tổng Giám đốc BĐS Nhà Mới cho biết, triết lý vận hành của OneHub có nhiều điểm đồng điệu với những gì Nhà Mới đã theo đuổi suốt hơn 11 năm qua.

“Khi có OneHub, chúng tôi không cần phải tự xây mọi thứ từ đầu nữa. Nền tảng hạ tầng đã được thiết lập sẵn, Nhà Mới có thể tự tin mở rộng quy mô mà vẫn đảm bảo vận hành thông suốt”, anh Khoái chia sẻ.

Mô hình chia sẻ tăng trưởng 4 cấp của OneHub cho phép môi giới nhận được thu nhập thụ động bền vững từ sự thành công của đội ngũ đối tác do mình dẫn dắt. Bên cạnh tỷ lệ hoa hồng được nhận trực tiếp khi thực hiện các giao dịch thành công, giờ đây người môi giới còn có thêm hoa hồng thụ động nếu đội ngũ của mình có giao dịch. Đây chính là chìa khóa để giải phóng môi giới khỏi áp lực bán hàng 24/7, giúp họ chuyển dịch từ vị thế “người lao động” sang “nhà quản trị mạng lưới” sở hữu dòng tiền thụ động dài hạn.

Môi giới tại Nhà Mới sử dụng nền tảng công nghệ của OneHub.

Nhưng để xây dựng được mạng lưới, người dẫn dắt cần một nền tảng đủ mạnh để bảo vệ công sức của đội ngũ. Trong thời đại mà thông tin “4 Ảo” (Nhà ảo, Giá ảo, Người ảo, Ảnh ảo) đang làm xói mòn niềm tin thị trường, OneHub hiện hữu như một hệ điều hành toàn diện với sức mạnh của AI-First. Nền tảng này được Tập đoàn One Mount phát triển với công nghệ xác thực dữ liệu và chống gian lận theo tiêu chí “4 Thật” (Nhà Thật, Giá Thật, Người Thật, Ảnh Thật), đồng thời ứng dụng công nghệ AI để ghép nối chính xác nhu cầu đến 99%, giúp môi giới làm nghề bài bản và không tốn công sức.

Nguồn hàng trên OneHub được xác thực “4 Thật”.

“Tại Nhà Mới, làm nghề phải chính trực, phải có trách nhiệm đến cùng. Với OneHub và việc minh bạch hóa trong mọi giao dịch, tôi thấy đây là nơi mà triết lý của Nhà Mới có thể đi xa hơn, ở một quy mô lớn hơn.”, anh Khoái chia sẻ.

Khi vị thế người làm nghề được định nghĩa lại, đó cũng là lúc nghề môi giới bước ra khỏi những định kiến của 'vùng xám' để trở thành những chuyên gia uy tín được xã hội tôn trọng. Trong bối cảnh đó, OneHub, nền tảng công nghệ bất động sản toàn diện từ One Mount sẽ ra mắt trong thời gian tới, được kỳ vọng sẽ trở thành một bệ phóng dành cho những người làm nghề chân chính. Không dừng lại ở vai trò của một công cụ công nghệ đơn thuần, nền tảng này hứa hẹn sẽ đồng hành cùng môi giới trên hành trình kiến tạo sự nghiệp bền vững, giúp họ thích nghi và bứt phá giữa những thay đổi không ngừng của thị trường và kỷ nguyên công nghệ.