Bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ

TPO - Ngày 6/5, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách tựa đề “Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, Hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Tôi rất vui mừng đến thăm Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ và gặp gỡ các bạn - các nhà nghiên cứu, chuyên gia quan hệ quốc tế hàng đầu của Ấn Độ. Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ là một cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu và uy tín bậc nhất với bề dày phát triển hơn 80 năm, có vai trò tiên phong trong định hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Ngôi nhà Sapru lịch sử này đã ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại trong quan hệ đối ngoại của cả Ấn Độ cũng như các quốc gia châu Á, thế giới và Việt Nam, hội tụ nhiều nhà lãnh đạo, các chính khách, nhà ngoại giao khắp thế giới.

Tại đây, năm 1947 đã diễn ra một Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng - Hội nghị Quan hệ châu Á lần thứ nhất năm 1947, đặt nền móng cho sự ra đời của Phong trào Không liên kết, kết nối Ấn Độ, Việt Nam và các quốc gia cùng có khát vọng độc lập, hoà bình, hợp tác, phát triển công bằng và thịnh vượng. Thông điệp hoà bình, đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới Hội nghị: "Đoàn kết, chúng ta sẽ là một trong những người bảo toàn mạnh nhất của nền hoà bình và dân chủ thế giới" đã được bạn bè Ấn Độ và quốc tế đón nhận nồng nhiệt. Đó là một trong những sợi dây lịch sử đầu tiên kết nối hai quốc gia cùng mới giành được độc lập Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời đánh dấu một trong những sự kiện đối ngoại đa phương đầu tiên mà nước Việt Nam độc lập tham dự.

Trong cuộc trao đổi hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất.

Thưa quý vị và các bạn,

1. Nhìn lại hàng nghìn năm hình thành và phát triển của hai đất nước, lịch sử, văn hoá đã trở thành những sợi dây bền chắc kết nối Ấn Độ, Việt Nam.

Không cận kề về địa lý nhưng Việt Nam và Ấn Độ đã gắn bó với nhau từ rất sớm. Qua các tuyến đường giao thương biển, các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng và văn minh Ấn Độ đã sớm lan toả, hoà nhập với đời sống văn hoá, tinh thần của người Việt Nam. Các kết nối đó hiện diện qua hàng trăm di tích khắp đất nước Việt Nam, nổi bật là Trung tâm Phật giáo Luy Lâu, Di sản văn hoá thế giới UNESCO Thánh địa Mỹ Sơn, Tháp Chăm, Tháp Bà Ponagar - là các dấu ấn Ấn Độ giáo, Phật giáo, cùng những triết lý hướng thiện của dân tộc Việt. Mối liên hệ đó cũng thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú mới như qua các chuyến thăm, tham dự Đại lễ Phật đản Vesak tại Việt Nam của các lãnh đạo Nhà nước Ấn Độ, trong đó có chuyến thăm Việt Nam năm 2019 của Phó Tổng thống Venkaiah Naidu.

Nhiều thế hệ người Việt Nam đã rất thân thuộc với Sử thi Ramayana - bản hùng ca vĩ đại của Ấn Độ ca ngợi và góp phần to lớn định hình các chuẩn mực về lòng dũng cảm, sự trung thành và đức hy sinh. Khởi nguồn từ Ấn Độ, Yoga đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam, với hơn 4.000 câu lạc bộ Yoga khắp cả nước và khoảng 500.000 người Việt Nam tham gia luyện tập thường xuyên. Mỗi năm Việt Nam có hàng chục nghìn Phật tử, du khách hành hương đến Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) ở bang Bi-har.

Hành trình lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước tạo nên sự đồng cảm sâu sắc và gắn bó, đoàn kết giữa nhân dân và các thế hệ lãnh đạo hai nước, khởi đầu là sự kính trọng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi và tình bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru, cùng phấn đấu cho độc lập, hoà bình, công bằng và phát triển thịnh vượng. Chúng tôi không bao giờ quên Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru là nhà lãnh đạo đứng đầu Chính phủ nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam năm 1954 - chỉ một tuần sau ngày Thủ đô Hà Nội được hoàn toàn giải phóng, thể hiện sự ủng hộ to lớn của Nhân dân và Chính phủ Ấn Độ đối với sự nghiệp của Nhân dân Việt Nam. Chúng tôi không bao giờ quên khẩu hiệu "Mera Nam, Tera Nam, Việt Nam - Việt Nam" (Tên anh, tên tôi, tên chúng ta - Việt Nam) từng được hô vang trên khắp các con đường ở nhiều thành phố Ấn Độ, minh chứng sâu sắc và sống động cho tình đoàn kết, sát cánh của Nhân dân Ấn Độ với Nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Chúng tôi cũng không quên những người bạn Ấn Độ đã sát cánh bên Việt Nam trong những năm tháng khó khăn sau khi thống nhất đất nước.

Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi sự ủng hộ vô cùng to lớn, sâu đậm và quý báu mà Nhân dân, các chính đảng và Chính phủ Ấn Độ đã dành cho Việt Nam trong những năm đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do trước đây cũng như sự ủng hộ, hỗ trợ thiết thực trong tái thiết và công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Thưa quý vị và các bạn,

2. Hành trình phát triển của Ấn Độ và Việt Nam trong hơn 80 năm qua có nhiều điểm tương đồng và nhiều thành tựu to lớn.

Trước hết là, cả hai đều bước ra từ những nền kinh tế thuộc địa vô cùng khó khăn, thậm chí đến mức kiệt quệ, trình độ thấp, cơ cấu mất cân đối, phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. Với khát vọng thịnh vượng, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, hai nước đã từng bước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh.

Ấn Độ hôm nay đã trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất, với tốc độ đạt 7,6% trong năm vừa qua, bất chấp bối cảnh khó khăn toàn cầu, giữ vững kỷ lục tăng trưởng hàng năm trung bình 6% trong ba thập kỷ qua, là một trong những đầu tàu tăng trưởng quan trọng nhất của kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế Ấn Độ đã vươn lên thứ tư thế giới về quy mô và đang từng bước vững chắc tiến lên vị trí thứ ba. Ấn Độ đã trở thành một cường quốc về công nghệ, một trong những nền kinh tế kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo năng động nhất thế giới với trung tâm công nghệ Bengaluru, trung tâm công nghệ sinh học Hyderabad, các viện đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao như Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) có phạm vi ảnh hưởng toàn cầu. Chương trình không gian của Tổ chức Không gian Ấn Độ (ISRO) đưa Ấn Độ trở thành một trong những quốc gia có năng lực hàng đầu về công nghệ vũ trụ.

Đối với Việt Nam, sau 40 năm đổi mới, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, quy mô nền kinh tế đã đạt 514 tỉ USD, tăng gần 100 lần so với trước đổi mới, trở thành nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN. Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp đứng thứ 55 thế giới. Tỷ lệ nghèo giảm mạnh từ trên 70% giữa những năm 1980 xuống còn 2,95% năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều, đưa hàng chục triệu người thoát khỏi đói nghèo.

Về đối ngoại, hai nước chia sẻ quan điểm độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, ủng hộ đối thoại và cách tiếp cận chủ động, cân bằng và trách nhiệm với các vấn đề khu vực, toàn cầu. Tôi rất ấn tượng với triết lý "Thế giới là một gia đình" (Vasudhaiva Kutumbakam) của Ấn Độ đề cao tình hữu nghị, sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết và khát vọng hoà bình, thịnh vượng - cũng là những giá trị mà dân tộc Việt Nam luôn hướng tới. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp trách nhiệm của Ấn Độ qua các khuôn khổ hợp tác và sáng kiến kết nối chiến lược, Chính sách Hành động Hướng Đông tăng cường kết nối với Đông Nam Á và ASEAN; Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thúc đẩy không gian rộng mở, bao trùm, dựa trên luật lệ. Chúng tôi cũng đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ tại các cơ chế đa phương, nhất là Liên hợp quốc, G20, BRICS, Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA), Sáng kiến Vịnh Bengal về Hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa ngành (BIMSTEC), góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường kết nối và xử lý các thách thức chung.

Việt Nam chúng tôi cũng đã đảm nhận thành công nhiều trọng trách quốc tế quan trọng, như Chủ tịch ASEAN, Chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC, Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an, thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch Đại hội đồng, thành viên Uỷ ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc, thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), thành viên của nhiều cơ chế điều hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO)… Chúng tôi cũng đã cử các cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp vào sứ mệnh gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Việt Nam và Ấn Độ đều đang hướng đến những mục tiêu phát triển mới vào dịp kỷ niệm 100 năm độc lập, hài hoà giữa tăng trưởng và tiến bộ xã hội, trong đó không thể thiếu vai trò của khoa học, công nghệ. Ấn Độ đã xác định Tầm nhìn Viksit Bharat 2047, mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển, hướng tới cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, bền vững môi trường, hiệu quả quản trị và nâng cao năng lực khoa học - công nghệ.

Việt Nam cũng đề ra mục tiêu: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó là hai mục tiêu 100 năm có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chúng tôi xác định phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, giữ vững độc lập, tự chủ đi đôi với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Đặc biệt là, chúng tôi xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ phát triển, mà phải trở thành động lực chính của phát triển.

Trên nền tảng tin cậy và gắn bó, quan hệ hai nước từng bước được định hình và phát triển, với việc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2007, Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016, và không ngừng được mở rộng và làm sâu sắc trong những năm qua. Kim ngạch thương mại song phương tăng hơn ba lần chỉ sau một thập niên, đạt mức kỷ lục gần 16,5 tỉ USD năm 2025. Ấn Độ hiện có hơn 400 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn trên 1 tỉ USD. Việt Nam có dự án sản xuất xe điện của Vinfast đầu tư vào Ấn Độ với tổng vốn đầu tư cam kết lên tới 2 tỉ USD trong 5 năm đầu tiên.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột chiến lược với nhiều chương trình hỗ trợ tín dụng và chuyển giao kỹ thuật. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân cũng được mở rộng, với khoảng 80 chuyến bay thẳng giữa hai nước mỗi tuần.

Thưa quý vị và các bạn,

3. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang bước vào một bối cảnh mới.

Thế giới đang biến đổi nhanh chóng, sâu sắc chưa từng có. Cạnh tranh giữa các trung tâm quyền lực lớn ngày càng mở rộng. Luật pháp quốc tế, Liên Hợp quốc và các thể chế đa phương đứng trước những thách thức lớn chưa từng có.

Tất cả các nước, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ đứng trước những nghịch lý của thời đại: Nhu cầu hợp tác gia tăng, nhưng niềm tin bị xói mòn. Các cấu trúc kinh tế kết nối sâu hơn, nhưng dễ tổn thương hơn. Công nghệ có những bước tiến vượt bậc chưa từng có, đồng thời làm sâu thêm khoảng cách phát triển giữa các quốc gia. Biến đổi đang tạo ra những thách thức lớn; nhưng trên tất cả, biến đổi cũng mở ra các cơ hội nếu chúng ta biết nắm bắt và nắm bắt kịp thời, và cơ hội sẽ nhân lên nếu được cùng kết nối.

Thưa quý vị và các bạn,

4. Bối cảnh mới, yêu cầu mới của giai đoạn phát triển mới của mỗi nước đòi hỏi chúng ta phải củng cố, đổi mới và đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới.

Hành trình phát triển của mỗi nước và hành trình phát triển quan hệ cho thấy Việt Nam và Ấn Độ đã trở thành những đối tác tự nhiên của nhau trong các vấn đề hoà bình, an ninh và phát triển. Chúng ta chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về nhiều vấn đề trong xây dựng đất nước, khu vực, thế giới và quan hệ quốc tế. Đó là: (i) Tự chủ và cân bằng chiến lược; (ii) Tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ Liên Hợp quốc và hệ thống đa phương; (iii) Bảo vệ và kiến tạo hoà bình, đa dạng hoá đối tác; (iv) Đề cao đối thoại, tìm kiếm điểm đồng để thu hẹp khác biệt; (v)Ủng hộ trật tự khu vực, quốc tế công bằng, bao trùm.

Chúng ta đồng thời gặp nhau ở nhiều điểm tương đồng, nhất là: (i) Thúc đẩy hoà bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thịnh vượng; (ii) Gia tăng đan xen lợi ích trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh đến khoa học, công nghệ, nâng cao tính kết nối và bền chặt của quan hệ song phương; (iii) Bảo đảm tự do, an ninh hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, thúc đẩy khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương rộng mở, bao trùm, ổn định; (iv) Tăng cường phối hợp trong các cơ chế đa phương khu vực.

Những sợi dây kết nối, sự chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác, đóng góp hiệu quả vào hành trình phát triển của mỗi nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời góp phần định hình môi trường khu vực và quốc tế theo hướng ổn định, bền vững hơn.

Kế thừa nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong hơn 50 năm qua, để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ sang một giai đoạn mới ở tầm mức mới - quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, theo hướng khai phá tiềm năng, mở ra không gian, lĩnh vực mới, tôi mong muốn chúng ta cùng tập trung triển khai một số định hướng lớn sau:

(i) Trước hết, cần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chiến lược - điều kiện để duy trì quan hệ ổn định, cũng là nền tảng để thúc đẩy hợp tác hiệu quả và cùng ứng phó với các thách thức chung. Hơn 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã là một mối quan hệ đặc biệt, "trong sáng như bầu trời không gợn bóng mây" như cố Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Văn Đồng đã nói. Đặc biệt và trong sáng bởi được xây dựng trên nền tảng những kết nối lịch sử, văn hoá, sự tin cậy, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, sự nhất quán trong chính sách, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng vun đắp. Đặc biệt và trong sáng bởi hai nước không có xung đột lợi ích, hợp tác mang tính ổn định, vững chắc cao.

Trong giai đoạn mới, chúng ta cần: (1) Tiếp tục tăng cường trao đổi toàn diện ở các kênh - giữa Nhà nước, Quốc hội/nghị viện, chính đảng, nhân dân hai nước, và các cấp, cả trung ương và địa phương; (2) Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược; hợp tác an ninh - quốc phòng đã tốt rồi, chặt chẽ rồi cần tốt hơn nữa, sâu sắc hơn nữa; các cơ chế phối hợp đã có rồi cần phát huy hơn nữa, nâng cao hiệu quả hành động, phối hợp lập trường trong các diễn đàn đa phương bao gồm ASEAN, Liên hợp quốc, Không liên kết, đặc biệt là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đang chuyển động hết sức phức tạp.

(ii) Thứ hai, mở rộng dư địa kết nối, gia tăng kết nối phát triển, tạo thêm động lực cho liên kết khu vực. Việc phát triển các kết nối về hạ tầng, logistics, số hoá và chuỗi giá trị là một mắt xích quan trọng trong gia tăng kết nối giữa hai nước. Đối với các lĩnh vực có tính bổ trợ cao như dược phẩm, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch, cần thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, bao gồm liên doanh sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, cùng tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực.

Chúng tôi sẵn sàng hợp tác về dược phẩm với Ấn Độ, hoan nghênh các hãng dược Ấn Độ đầu tư sản xuất dược phẩm tại Việt Nam cho thị trường Đông Nam Á. Mở rộng các cơ chế kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và địa phương thông qua các diễn đàn hợp tác và chương trình xúc tiến đầu tư; từ đó, chuyển hoá các định hướng hợp tác thành những dự án cụ thể gắn với từng ngành, từng địa phương và từng chuỗi giá trị.

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là một trục kết nối chiến lược giữa Đông Nam Á và Nam Á. Thông qua quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước, khuôn khổ ASEAN - Ấn Độ, hợp tác Mê Công - Sông Hằng, cũng như các sáng kiến kết nối khu vực, hai nước có thể đóng góp vào việc củng cố không gian hợp tác rộng mở, bao trùm và năng động.

Đồng thời, tư duy mới, nhiệm vụ mới, lĩnh vực hợp tác mới cần gắn với một cách làm mới với tinh thần quyết liệt, lấy tiến độ triển khai và kết quả cụ thể là thước đo hiệu quả hợp tác.

(iii) Thứ ba, nâng tầm và tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột trọng yếu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ. Tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực chính của tăng trưởng, nhân tố mới quyết định sức mạnh tổng hợp, năng lực cạnh tranh quốc gia; đòi hỏi những hình thức hợp tác sâu hơn, đa dạng hơn trong các lĩnh vực định hình tương lai như kinh tế số, dữ liệu, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Chúng tôi đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh và khai phá mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác có khả năng bổ trợ cho nhau, thúc đẩy trụ cột hợp tác chiến lược về khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược không chỉ ở cấp định hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai; thiết lập các chương trình hợp tác giữa các trung tâm nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, gắn với đào tạo và dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.

(iv) Thứ tư, lan toả các giá trị văn hoá - xã hội, tăng cường giao lưu nhân dân. Điều làm nên sức sống lâu bền của quan hệ giữa các quốc gia không chỉ nằm ở khuôn khổ hợp tác, mà còn ở sự gắn bó giữa con người với con người và giữa xã hội với xã hội. Năm 2025 ghi nhận gần 1 triệu lượt khách du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ, cho thấy mức độ kết nối ngày càng sâu rộng giữa hai nước. Con số đó là một bước tiến vượt bậc so với thời kỳ cách đây 5 - 6 năm, nhưng còn rất nhỏ bé so với tiềm năng dân số, tiềm lực kinh tế hai nước.

Chúng ta cần tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn các kết nối đó thông qua hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hoá, du lịch, kết nối địa phương và giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ. Chính từ các giảng đường, phòng thí nghiệm, các dự án nghiên cứu và doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp, sự hiểu biết, tin cậy sẽ được hình thành một cách tự nhiên và bền vững.

Sự thấu hiểu và đồng cảm được bồi đắp qua nhiều thế kỷ là một tài sản quý cần được trân trọng và gìn giữ, đồng thời là nguồn cảm hứng để Việt Nam và Ấn Độ cùng lan toả và làm giàu thêm những giá trị tốt đẹp cho khu vực, thế giới. Những giá trị ấy, khi được thế hệ trẻ kế thừa và phát huy sẽ góp phần củng cố vững chắc nền tảng quan hệ hai nước trong hành trình hướng tới tương lai.

(v) Thứ năm, chung tay kiến tạo và củng cố không gian hoà bình, ổn định. Chúng ta đều thấu hiểu sâu sắc giá trị của hoà bình. Trong bối cảnh ngày nay, chúng ta càng nhận thức rõ rằng hoà bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, xung đột, hoà bình còn là sự tạo dựng, củng cố các điều kiện cấu trúc, thể chế và văn hoá để thúc đẩy hoà bình bền vững, công lý và thịnh vượng của con người. Hòa bình cũng không phải là mặc nhiên sẵn có, mà là kết quả của đối thoại chân thành, của trách nhiệm trong ứng xử giữa các quốc gia và của sự tôn trọng kiên định các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế. Việc hai nước phát huy giá trị của đối thoại, đề cao thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, đặt trọng tâm phát triển là lợi ích của người dân không chỉ bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên, mà còn trực tiếp góp phần duy trì một trật tự khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Thưa quý vị và các bạn,

Chiều dài kết nối lịch sử hàng nghìn năm và hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã làm nên một nền tảng vững chắc, vô cùng trân quý cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, với những sợi dây kết nối mang bề dày và chiều sâu lịch sử và nhiều tương đồng trong hành trình phát triển. Với Việt Nam, Ấn Độ luôn là một đối tác hết sức quan trọng, đồng thời là người bạn gần gũi, tin cậy.

Bước vào kỷ nguyên mới, với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường ở tầm cao mới và phương châm "chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất", với giải pháp quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng, tinh thần sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp hai nước, tôi tin rằng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa, kết nối giữa hai nước sẽ bền chặt hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực và thành công cho sự phát triển mỗi nước, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Chúc quý vị và các bạn sức khoẻ, thành công!

Chúc tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ mãi mãi bền chặt và phát triển!

Trân trọng cảm ơn các quý vị và các bạn.