Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự hội nghị cấp cao ASEAN

Bình Giang

TPO - Sáng nay (7/5), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Trợ lý Thủ tướng Trần Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 7-8/5 tại Cebu, Philippines, với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên, là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị mới.

Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là cùng các nước ASEAN củng cố môi trường hòa bình, ổn định; giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức đang nổi lên; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững của khu vực và từng quốc gia thành viên, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước ASEAN nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Đây sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới.

