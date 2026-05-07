Thanh niên Thủ đô hỗ trợ người dân di dời tài sản, triển khai dự án trọng điểm

TPO - Khi Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, những bóng áo xanh tình nguyện đã xuất hiện tại các điểm nóng giải phóng mặt bằng. Các tình nguyện viên tích cực hỗ trợ chính quyền, giúp người dân di dời tài sản để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Hỗ trợ người dân khu vực dự án

8 giờ sáng 6/5, tại con ngõ nằm trong diện giải tỏa của dự án đường Vành đai 2.5 (phường Yên Hòa), đội thanh niên tình nguyện phường đã có mặt để hỗ trợ hộ dân di dời tài sản.

Anh Nguyễn Đức Hùng (SN 2003) cùng đồng đội khẩn trương hỗ trợ đóng gói, vận chuyển những thùng đồ cá nhân, tủ lạnh, máy giặt… đến nơi định cư mới của các hộ dân. Để có mặt tại đây, anh Hùng đã chủ động sắp xếp ổn thỏa công việc, dành tâm sức cho hoạt động hỗ trợ nhân dân đặc biệt này.

Tình nguyện viên giúp người dân đóng gói, di chuyển tài sản. Clip: TA - XT

Trong buổi sáng, đội thanh niên tình nguyện phường Yên Hòa đã hỗ trợ được 4 hộ dân trên địa bàn di dời toàn bộ tài sản. Việc huy động, tổ chức lực lượng hợp lý đã hỗ trợ người dân trong việc di dời tài sản nhanh gọn, an toàn. Nhìn những ngôi nhà dần được dọn sạch, thấy bà con sớm ổn định nơi ở mới, các thành viên trong đội cảm thấy mệt nhọc tan biến.

Anh Hùng cho biết, điều khiến các tình nguyện viên cảm động nhất chính là tình cảm của người dân. Giữa bộn bề tháo dỡ, những lời hỏi thăm trò chuyện, những chai nước từ người dân trở thành nguồn động viên vô giá.

“Các gia đình rất hoan nghênh và tin tưởng, tạo mọi điều kiện để chúng mình vào nhà sắp xếp đồ đạc. Chính sự tin yêu ấy làm chúng mình cảm thấy việc làm của mình thêm phần ý nghĩa”, Hùng nói.

Tình nguyện viên phường Yên Hoà hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: TA

Hoạt động tại phường Yên Hòa ngày 6/5 là một trong nhiều lát cắt sinh động về tinh thần xung kích của tuổi trẻ phường nói riêng và tuổi trẻ Thủ đô nói chung.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Vũ Thúy Anh – Bí thư Đoàn phường Yên Hòa, chiến dịch này được triển khai bài bản với hơn 50 lượt đoàn viên thanh niên tham gia thường trực. Tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên trên địa bàn và một số cơ sở Đoàn kết nghĩa với Đoàn phường. Các tình nguyện viên rất tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ, nhiều người đã gác lại nhu cầu giải trí cá nhân, công việc để tham gia

Theo chị Anh, Đoàn phường đã triển khai những nội dung phần việc, như hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng.

“Đặc biệt, chúng tôi ưu tiên cử đội hình đến giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, con liệt sĩ hay những hộ có người già neo đơn – những người thực sự gặp khó khăn khi phải tự mình di chuyển một khối lượng tài sản lớn”, chị Anh nói.

Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ người dân di dời chỗ ở bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Nguồn: TĐHN

Lan tỏa tinh thần “Đâu cần thanh niên có”

Hưởng ứng chủ trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân di dời chỗ ở, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các công trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của Thủ đô. Một số địa bàn đang được tuổi trẻ Thủ đô tích cực hỗ trợ, như dự án đường Vành đai 2.5 đoạn nối khu đô thị Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ và đoạn nối Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa); dự án cầu Trần Hưng Đạo (phường Hồng Hà); tuyến đường Quảng Bị - Thượng Vực (xã Hòa Phú).

Các đội hình tình nguyện tích cực tham gia hỗ trợ tháo dỡ, đóng gói và vận chuyển tài sản cho người dân; thực hiện hoạt động an sinh xã hội.

Tham gia vận động hộ dân sớm bàn giao mặt bằng. Hỗ trợ tổ chức đối thoại với nhân dân; tham gia tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân; hỗ trợ phương án bồi thường.

Không quản nắng mưa, nhiều đội hình thanh niên tình nguyện vẫn duy trì hoạt động xuyên suốt trong các ngày nghỉ lễ để đồng hành với chính quyền và người dân tại các khu vực triển khai dự án trọng điểm.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc để giải phóng mặt bằng. Ảnh: CTV

Đại diện Thành Đoàn Hà Nội cho biết, việc triển khai các đội hình tình nguyện góp phần tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên thủ đô trách nhiệm, gần dân, vì cộng đồng. Qua các hoạt động hỗ trợ tiếp tục khẳng định tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", góp phần cùng các cấp chính quyền đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hướng tới xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại.