Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: ‘Lúc cháu bé được bế xuống như không còn sự sống’

Thanh Phong

TPO - "Lúc bé gái được bế xuống đưa ra xe cấp cứu, tôi thấy người cháu có nhiều vết thương tích, mềm nhũn, tóc ướt nhẹp... như là đã không còn sự sống. Cảnh tượng đó khiến tôi thật sự đau xót" - một người dân kể lại.

tp-c_3.jpg
Căn phòng trọ hơn 10m2 nơi cháu H. ở. Ảnh: Thanh Phong.

Cơ quan Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ bé gái 4 tuổi tên H. bị mẹ đẻ là Bàn Thị T. (SN 2006, trú tại Tuyên Quang) và bạn trai Nguyễn Minh H. (SN 2004, trú tại Ninh Bình) bạo hành dẫn đến tử vong tại nhà trọ trên đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn (Hà Nội).

Sáng 7/5, phóng viên báo Tiền Phong có mặt tại khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc đau lòng trên. Người dân sống tại khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng khi bàn tán về hành động mất nhân tính của người mẹ và bạn trai.

Anh L. một người dân cho biết, vào khoảng 17h ngày 3/7, anh đang làm việc thì có xe cứu thương dừng trước cửa. "Người đàn ông bế cháu bé xuống đưa ra xe cấp cứu. Lúc này tôi thấy người cháu có nhiều thương tích, mềm nhũn, tóc ướt nhẹp... như không còn sự sống" - anh L. kể lại.

tp-c_4.jpg
Nhà vệ sinh nơi cháu H. bị bạo hành dã man. Ảnh: Thanh Phong.

Theo anh L., Bàn Thị T. và Nguyễn Minh H. mới chuyển về nhà trọ này được khoảng 2-3 tháng nay. Họ chung sống với nhau như vợ chồng ở tầng 2 ngôi nhà trọ số 35 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Hằng ngày, Nguyễn Minh H. làm nghề giao hàng, còn Bàn Thị T. ở nhà trông con.

"Tôi cũng ít tiếp xúc với gia đình cháu bé. Ở khu trọ này thì ai biết nhà đấy, cũng rất ít khi gặp nhau nói chuyện" - anh L. cho biết.

Nhiều người dân cho biết, cháu H. rất đáng yêu và ngoan. Họ rất bất ngờ khi sự việc đau lòng đã xảy ra với cháu bé.

tp-c_1.jpg
Nhà trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Phong.

Được biết, ngay ngày 4/5, cơ quan chức năng đã đưa Bàn Thị T. và Nguyễn Minh H. về căn phòng trọ để dựng lại hiện trường phục vụ công tác điều tra. Căn phòng này hiện cũng đã được thu dọn đồ đạc.

Như tin đã đưa, ngày 3/5, cháu H. được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết bầm tím, nghi bị bạo hành.

Mặc dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, cháu H. đã tử vong vào ngày 6/5.

tp-c_2.jpg
Phía ngoài căn phòng trọ. Ảnh: Thanh Phong.

Theo xác minh ban đầu, ngày 3/5, Nguyễn Minh H. và T. đã nhiều lần có hành vi đánh đập cháu H. dã man rồi bỏ mặc nạn nhân ở nhà.

Đến khi thấy cháu bé bị thương quá nặng, hai đối tượng gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Minh H. và T. đánh đập cháu H. Trước đó, hai đối tượng này cũng thường xuyên hành hạ nạn nhân bằng những vật dụng trong nhà như chổi, dép, móc quần áo…

