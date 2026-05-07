Hà Nội xử lý công trình cải tạo sai phép tại Khu đô thị Trung Yên

Trần Hoàng

TPO - UBND phường Yên Hòa (Hà Nội) yêu cầu chủ đầu tư dừng mọi hoạt động cải tạo, sửa chữa và tự tháo dỡ phần công trình vi phạm. Đồng thời, địa phương tăng cường kiểm tra địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phát sinh.

UBND phường Yên Hòa vừa có báo cáo về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 16 lô 14B Khu đô thị Trung Yên sau phản ánh của báo Tiền Phong.

Theo UBND phường Yên Hòa, công trình cải tạo, sửa chữa nhà ở tại số 16 lô 14B Trung Yên, phường Yên Hòa do bà N.T.X.D làm chủ đầu tư. Thửa đất và nhà ở tại địa chỉ nêu trên đã được UBND quận Cầu Giấy cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BI 807036 ngày 21/8/2012.

Ngày 12/3/2025, bà N.T.X.D có đơn đề nghị cải tạo nhà ở gửi UBND phường Trung Hòa (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính), với nội dung cải tạo toàn bộ căn nhà và lắp đặt thang máy phục vụ nhu cầu đi lại. Theo hồ sơ lưu trữ, hiện trạng công trình trước khi cải tạo có quy mô 5 tầng; mái tầng 5 dạng mái vát; mặt trước có ban công.

Công trình vi phạm tại khu đô thị Trung Yên

Ngày 21/4/2026, trên cơ sở công tác quản lý địa bàn và tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND phường đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kiểm tra công trình cải tạo sửa chữa số 16 lô 14B Trung Yên. Kết quả kiểm tra xác định, công trình đã hoàn thành cải tạo phần thô, quy mô 5 tầng; trong quá trình cải tạo, chủ đầu tư đã tự ý cơi nới ban công, đồng thời mở rộng diện tích tầng 5 khoảng 20m²...

Theo báo cáo của chủ đầu tư, công trình được cải tạo từ tháng 3/2025, hoàn thành phần thô và trát tường trước khi dừng thi công từ trước ngày 1/7/2025. Đến ngày 20/4/2026, chủ đầu tư tiếp tục đưa nhân công vào hoàn thiện công trình.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã yêu cầu chủ đầu tư dừng toàn bộ hoạt động thi công, tự giác phá dỡ phần công trình cơi nới, mở rộng không đúng hiện trạng.

Ngày 6/5/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tiếp tục kiểm tra hiện trạng công trình. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đang dừng thi công; hiện trạng giữ nguyên so với biên bản kiểm tra ngày 21/4/2026.

UBND phường Yên Hòa giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ hành vi vi phạm, thời điểm vi phạm và căn cứ pháp lý áp dụng; tham mưu UBND phường ban hành quyết định xử phạt và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hiện trạng công trình, yêu cầu chủ đầu tư dừng mọi hoạt động cải tạo, sửa chữa và tự tháo dỡ phần vi phạm; tăng cường kiểm tra địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm phát sinh.

Trước đó, báo Tiền Phong nhận được phản ánh bức xúc của người dân cùng đề nghị thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm trật tự xây dựng tại phường Yên Hòa.

Theo đó, tập thể các hộ dân sinh sống tại đường Trung Yên 5, phường Yên Hòa, Hà Nội và một số hội viên Hội Cựu chiến binh phường Yên Hòa cho biết, công trình tại số 16, lô 14B, đường Trung Yên 5 là nhà ở thuộc khu vực có quản lý kiến trúc. Tuy nhiên, chủ nhà nói trên là bà N.T.X.D đã tự ý phá, khoan, đục, cải tạo công trình làm thay đổi kết cấu; tự ý cơi nới công trình nhà ở thuộc dự án...

