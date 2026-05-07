Hà Nội đề xuất xây dựng 3 bãi đỗ xe tại các cửa ngõ

Thanh Hiếu

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội lên phương án xây dựng bãi đỗ xe tại các cửa ngõ giáp ranh Vùng phát thải thấp phục vụ nhu cầu gửi xe cá nhân và chuyển sang phương tiện công cộng vào vùng trung tâm.

Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội vừa có báo cáo kết quả khảo sát bến bãi đỗ xe và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn Hà Nội.

Theo Ban Đô thị, quy hoạch Hà Nội có 1.960 bãi đỗ xe công cộng. Trong đó, 97 bãi đỗ xe ngầm, 496 bãi đỗ xe cao tầng, còn lại là bãi đỗ xe mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có 72 bãi xe được đưa vào sử dụng, 61 bãi đỗ xe đang triển khai đầu tư xây dựng, còn lại chưa triển khai.

Hiện Sở Xây dựng đã tổ chức cấp phép tạm cho 200 điểm trông giữ xe tạm thời dưới lòng đường với diện tích 41.000 m2.

Ban Đô thị cho rằng, việc chỉ khoảng 5% bãi đỗ xe được đưa vào khai thác sử dụng, trong khi phương tiện giao thông tăng quá nhanh nên nhu cầu trông giữ phương tiện trở nên cấp bách.

Một bãi trông giữ phương tiện ven Vành đai 1

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu bãi đỗ xe tại các khu vực phường nội đô để phục vụ Vùng phát thải thấp, Sở Xây dựng đang báo cáo UBND thành phố đề xuất chủ trương đầu tư các dự án bãi đỗ xe giai đoạn 2026- 2030. Trong đó, Sở Xây dựng đề xuất chấp thuận chủ trương cho phép triển khai 3 bãi đỗ xe theo hướng dự án đầu tư công, xây dựng công trình khẩn cấp.

Cụ thể, gồm: Bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa Đường Thành- Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm); Bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (phường Cửa Nam); Bãi đỗ xe ngầm (ký hiệu Pmb-2 và Png- 3) tại khu đất phía Tây công viên Bách Thảo (phường Ba Đình).

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng xây dựng phương án bố trí bãi đỗ xe tại các cửa ngõ giáp ranh Vùng phát thải thấp phục vụ nhu cầu gửi xe cá nhân và chuyển sang phương tiện công cộng vào vùng trung tâm. Bước đầu, sở đã rà soát 210 vị trí với tổng diện tích gần 24.000m2 trong vành đai 1.

Ngoài ra, định hướng phân luồng từ xa cho phép người dân gửi xe tại khu vực ngoài vành đai 1, sử dụng các tuyến buýt gom vào nội đô nhằm giảm áp lực cho các điểm đỗ gần ranh giới.

Dù vậy, Ban Đô thị cũng cho rằng, hệ thống bãi đỗ xe hiện nay mới chỉ đáp ứng bước đầu cho giai đoạn thí điểm tại 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm. Để nâng cao năng lực tiếp nhận và trung chuyển phương tiện khi hạn chế xe vào khu vực lõi, thành phố cần ưu tiên phát triển các bãi đỗ quy mô lớn tại khu vực “vành đai chuyển tiếp”; đồng thời, tiếp tục phát triển các bãi đỗ tập trung gắn với các điểm trung chuyển vận tải công cộng, đảm bảo tính kết nối và khả thi trong triển khai Vùng phát thải thấp.

Thanh Hiếu
#Vành đai 1 #Bãi trông giữ phương tiện #Bãi đỗ xe #Lệnh khẩn cấp #Hà Nội #Vùng phát thải thấp #Hà Nội cấm xe xăng

