Vụ hai vợ chồng ở TPHCM mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ trong rừng vắng

TPO - Hai vợ chồng lớn tuổi ở xã Phước Hải, TPHCM rời nhà từ ngày 1/5 rồi mất liên lạc. Xe máy của họ được phát hiện trong rừng cách nhà khoảng 30 cây số...

Ngày 7/5, Công an xã Xuyên Mộc, TPHCM cho biết, các lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy vợ chồng ông L.H.P (70 tuổi) và bà N.T.L (69 tuổi, cùng trú xã Phước Hải, TPHCM. Địa điểm phát hiện tung tích hai người là ở khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu (xã Xuyên Mộc).

Trước đó vào chiều 6/5, Công an xã Xuyên Mộc nhận tin trình báo của ông L.H.V về việc cha mẹ của ông là ông P. và bà L rời khỏi nhà tại tổ 8 (ấp Mỹ Hòa, xã Phước Hải) từ sáng 1/5, sau đó mất liên lạc.

Xe máy của ông P. được tìm thấy tại khu rừng Bình Châu - Phước Bửu (xã Xuyên Mộc, TPHCM)

Theo nội dung trình báo, hai ông bà đi xe máy (Honda Wave, màu đen xám). Phương tiện này đã được phát hiện tại khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu (xã Xuyên Mộc), cách nhà khoảng 30km.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm tại rừng Bình Châu - Phước Bửu. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ông P. vào tối 6/5 và đưa về nhà an toàn.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm bà L. Đến sáng 7/5, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà L. trong rừng. Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân thuộc địa phận xã Hồ Tràm.

Công an xã Xuyên Mộc đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.