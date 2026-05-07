Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tìm người thân bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa ruộng ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong chiếc giỏ giữa khu ruộng vắng ở TPHCM may mắn được người dân phát hiện và chăm sóc y tế kịp thời.

Sáng 7/5, Công an phường Tân Đông Hiệp, TPHCM cho biết đang phát thông báo tìm người thân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực thuộc khu phố Tân Hiệp.

689861274-122163434966957677-5305837573177260848-n.jpg
Hình ảnh bé sơ sinh tại thời điểm được phát hiện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh gái bị bỏ lại tại khu ruộng vắng thuộc khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp.

Đến kiểm tra hiện trường, Công an phường cùng lực lượng khu phố phát hiện bé còn nguyên dây rốn được đặt trong một chiếc giỏ, bên trong có quần áo và khăn quấn kín.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe của bé ổn định và hiện đang được chăm sóc tại khoa Sản, Trung tâm Y tế phường Dĩ An.

689069553-122163435002957677-1793524052490799469-n.jpg
Nhân viên y tế chăm sóc cho cháu bé.

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ, Công an phường Tân Đông Hiệp đã phát thông báo tìm cha mẹ, người thân của cháu bé. Cơ quan chức năng đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan sớm liên hệ UBND phường hoặc Công an phường Tân Đông Hiệp để phối hợp giải quyết theo quy định.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#trẻ sơ sinh #bỏ rơi #TPHCM #cứu hộ #y tế #bị bỏ rơi #dây rốn #báo động #trẻ em #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe