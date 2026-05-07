Tìm người thân bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa ruộng ở TPHCM

TPO - Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong chiếc giỏ giữa khu ruộng vắng ở TPHCM may mắn được người dân phát hiện và chăm sóc y tế kịp thời.

Sáng 7/5, Công an phường Tân Đông Hiệp, TPHCM cho biết đang phát thông báo tìm người thân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực thuộc khu phố Tân Hiệp.

Hình ảnh bé sơ sinh tại thời điểm được phát hiện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh gái bị bỏ lại tại khu ruộng vắng thuộc khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp.

Đến kiểm tra hiện trường, Công an phường cùng lực lượng khu phố phát hiện bé còn nguyên dây rốn được đặt trong một chiếc giỏ, bên trong có quần áo và khăn quấn kín.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe của bé ổn định và hiện đang được chăm sóc tại khoa Sản, Trung tâm Y tế phường Dĩ An.

Nhân viên y tế chăm sóc cho cháu bé.

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ, Công an phường Tân Đông Hiệp đã phát thông báo tìm cha mẹ, người thân của cháu bé. Cơ quan chức năng đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan sớm liên hệ UBND phường hoặc Công an phường Tân Đông Hiệp để phối hợp giải quyết theo quy định.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.