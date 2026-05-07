'Bẫy tiền' thất bại đau đớn, nhà sản xuất xin lỗi

Trạch Dương

TPO - Sau thất bại nặng nề của "Bẫy tiền" tại phòng vé, nhà sản xuất Hằng Trịnh lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư và ê-kíp vì khoản thua lỗ lớn của dự án. Bộ phim thất bại khó hiểu với doanh thu 2,9 tỷ đồng.

Ngày 6/5, nhà sản xuất Hằng Trịnh lên tiếng về thất bại nặng nề của Bẫy tiền tại phòng vé. Cô gửi lời xin lỗi tới nhà đầu tư và ê-kíp khi dự án rời rạp với doanh thu gây thất vọng, thua lỗ hàng chục tỷ đồng.

Nhà sản xuất nói đây là thất bại đau đớn với bộ phim cô dành nhiều tâm huyết. “Đây là bài học lớn nhất về hành trình làm phim của tôi về chiến lược, về câu chuyện, về khán giả và sự kết nối”, Hằng Trịnh chia sẻ. Cô cũng cho biết cần thêm thời gian để chấp nhận kết quả hiện tại, đồng thời cảm ơn đạo diễn Oscar Dương, dàn diễn viên và toàn bộ ê-kíp đã đồng hành cùng dự án.

Đạo diễn Oscar Dương trước đó chia sẻ buồn bã khi bộ phim không đạt doanh thu như mong đợi và phải rút rạp sớm. Oscar Dương nói phim có nhiều ý kiến trái chiều. Có khán giả nhận xét phim khó hiểu, tiết tấu nặng nề, nhưng cũng có người xúc động mạnh vì nhìn thấy chính mình trong câu chuyện. Anh kể từng có nhóm khán giả chờ sau suất chiếu chỉ để nắm tay và nói “không ngờ phim hay đến vậy”, khiến anh tin tác phẩm vẫn chạm được người xem.

Đạo diễn từ chối kiểu xin lỗi “văn mẫu” giữa làn sóng chỉ trích. Nếu phủ nhận hoàn toàn bộ phim đồng nghĩa phủ nhận công sức của ê-kíp và tình cảm của khán giả. “Với tôi, Bẫy tiền là bộ phim tốt, chỉn chu và chạm đến những khán giả có cơ hội tiếp cận”, anh chia sẻ thêm.

Oscar Dương nói nếu có cơ hội làm lại, anh cải thiện nhiều khâu để bộ phim “sâu sắc và hiệu quả hơn”, đặc biệt là bài toán truyền miệng, yếu tố quan trọng quyết định sức sống của phim chiếu rạp hiện tại.

Giữa lúc điện ảnh Việt thời gian qua bị nhận xét lặp lại với các mô-típ phim gia đình hoặc kinh dị quen thuộc, Bẫy tiền được xem là nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn khi khai thác đề tài tội phạm công nghệ và các chiêu thức lừa đảo trực tuyến. Đây là hướng đi còn khá mới với thị trường nội địa.

Bộ phim do Oscar Dương đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Kiều Oanh, Lê Hải… Ê-kíp cho biết dự án có sự tham vấn từ chuyên gia an ninh mạng và luật sư nhằm tăng tính chân thực cho câu chuyện về lừa đảo công nghệ cao.

Tuy nhiên, tham vọng đổi mới không thể cứu bộ phim khỏi thất bại thương mại. Dù ê-kíp liên tục tổ chức cinetour, giao lưu khán giả và quảng bá trong giai đoạn phát hành, Bẫy tiền vẫn không tạo được hiệu ứng lan tỏa đủ mạnh. Phim rời rạp với doanh thu khoảng 2,9 tỷ đồng, trở thành một trong những thất bại đáng tiếc của phòng vé Việt thời gian gần đây.

