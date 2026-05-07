Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trấn Thành xuất hiện trong poster phim Hàn

Hà Trang

TPO - Trấn Thành có tên trong poster quảng bá bộ phim "The sword - Rebirth of the red wolf" của đạo diễn Kim Han Min, bên cạnh dàn sao như Park Bo Gum, Joo Won, Lee Sun Bin...

Theo Dispatch, ê-kíp bộ phim The sword - Rebirth of the red wolf vừa công bố teaser toàn cầu đầu tiên ngày 7/5, hé lộ tạo hình đầy khác lạ của Park Bo Gum trong vai chiến binh Goguryeo.

Trên poster quảng bá có tên của các diễn viên gồm Park Bo Gum, Joo Won, Trấn Thành, Jung Jae Young và Lee Sun Bin. "Xin cảm ơn đạo diễn Kim Han Min đã tin tưởng và mời tôi vào một vai trong tác phẩm lớn này của ông! Rất mong ngày tác phẩm này được công chiếu tại Hàn Quốc và các nước trên quốc tế trong đó có Việt Nam", Trấn Thành chia sẻ.

Poster The sword - Rebirth of the red wolf - hé lộ tạo hình nam chính Park Bo Gum. Tên Trấn Thành được đặt ở giữa cùng 4 nghệ sĩ Hàn Quốc.
Poster The sword - Rebirth of the red wolf - hé lộ tạo hình nam chính Park Bo Gum. Tên Trấn Thành được đặt ở giữa cùng 4 nghệ sĩ Hàn Quốc.

Phim bắt đầu ghi hình từ tháng 3 và hiện được sản xuất với mục tiêu phát hành vào năm 2027. Đây là dự án hành động cổ trang quy mô lớn lấy bối cảnh ngay sau khi vương triều Cao Câu Ly (Goguryeo) sụp đổ, kể về võ sĩ mất ký ức, trở thành nô lệ rồi bị cuốn vào giải đấu tranh đoạt thanh kiếm huyền thoại.

Trong phim, Trấn Thành đóng Sol In Gwi (Tiết Nhân Quý), vị chỉ huy đứng đầu An Đông Đô hộ phủ thời Nhà Đường, nhân vật có quyền lực, ảnh hưởng đến cục diện chính trị ở khu vực phía Bắc.

Để hóa thân thành nhân vật, anh phải học ba thứ tiếng, gồm tiếng Trung (Hán Ngữ cổ), tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ. "Tôi vinh dự khi được góp mặt trong một bom tấn Hàn. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng khán giả yêu điện ảnh, những người hâm mộ đã ủng hộ tôi suốt hai thập niên làm nghề", nam diễn viên nói.

649234616-18568901311034349-89-1223-7856-1773037686.jpg
Trấn Thành trong buổi đọc kịch bản phim. Ảnh: Red Ice Entertainment.

Hình ảnh poster được công bố khắc họa nhân vật Chilseong do Park Bo Gum thủ vai. Sau khi mất ký ức và bị lưu đày thành nô lệ hậu Goguryeo thất thủ, anh tham gia giải đấu kiếm sinh tử liên quan đến vận mệnh của 16 bộ tộc phương Bắc.

Teaser cho thấy Chilseong đứng trước khoảnh khắc thức tỉnh, từ bỏ cuộc sống chỉ biết chịu đựng để sinh tồn và bắt đầu tìm lại con người thật của mình. Dòng chữ “Rebirth of the red wolf" (Tạm dịch: Sự tái sinh của sói) hé lộ hành trình sinh tồn khắc nghiệt sẽ diễn ra trong phim.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kim Han Min, Park Bo Gum có màn “lột xác” với mái tóc dài, râu quai nón cùng ánh mắt dữ dội, thể hiện cuộc sống khắc nghiệt của nhân vật Chilseong.

Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Kim Han Min với dòng phim hành động kiếm thuật sau loạt tác phẩm nổi tiếng như Đại hải chiến Noryang - Biển chết, Đại thủy chiến, Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy... Phim dự kiến ra mắt tại Hàn Quốc và nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản và Việt Nam.

Hà Trang
#Trấn Thành #The sword #Kim Han Min #Park Bo Gum #phim Hàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe