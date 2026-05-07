Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời New Delhi thăm ‘thủ đô tỷ phú’ Mumbai

TPO - Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô New Delhi đi thăm TP Mumbai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô New Delhi. Ảnh: TTXVN

Đại diện chính phủ Ấn Độ tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm album ảnh hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại thủ đô New Delhi. Ảnh: TTXVN

Mumbai là thành phố đông dân nhất Ấn Độ, với dân số ước tính khoảng 22 triệu người. Mumbai cùng các ngoại ô xung quanh tạo thành vùng đô thị đông dân thứ 6 thế giới, với khoảng 20 triệu người.

Mumbai là thủ đô thương mại và giải trí của Ấn Độ, là nơi có nhiều tổ chức tài chính quan trọng, như Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), Sở giao dịch chứng khoán Bombay (BSE), Sở Giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ và là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty Ấn Độ.

Mumbai còn là kinh đô của điện ảnh Ấn Độ Bollywood và là một trong những thành phố hiếm hoi có một vườn quốc gia, mang tên Vườn quốc gia Sanjay Gandhi.

Năm 2024, Mumbai vượt qua Bắc Kinh (Trung Quốc) để trở thành "thủ đô tỷ phú" mới của châu Á, theo Danh sách tỷ phú toàn cầu Hurun 2024.