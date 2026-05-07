Tạm dừng hoạt động leo núi ở Tam Đảo

Nguyễn Hoài

TPO - Hoạt động leo núi tuyến 3 đỉnh Tam Đảo đã bị tạm dừng từ ngày 5/5/2026, cho đến khi có thông báo mới.

Vườn quốc gia Tam Đảo vừa có thông báo đến các đơn vị lữ hành và du khách về việc tạm dừng hoạt động leo núi tuyến 3 đỉnh Tam Đảo, thời gian từ ngày 5/5/2026 cho đến khi có thông báo mới, phạm vi áp dụng là khu vực tuyến 3 đỉnh núi Tam Đảo gồm Thạch Bàn - Thiên Thị - Phù Nghĩa.

Lý do được Vườn Quốc gia Tam Đảo đưa ra là do địa hình leo núi 3 đỉnh dốc cao, điều kiện thời tiết mùa mưa bão, đường trơn trượt, nguy hiểm cho du khách.

Hoạt động leo núi tuyến 3 đỉnh tại Tam Đảo những năm qua đã thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ với trải nghiệm khám phá rừng nguyên sinh xanh mát, địa hình đa dạng, hoang sơ và không khí trong lành.

nam-sinh-bi-lac.jpg
Nam sinh Nguyễn Tuấn Anh bị lạc khi leo núi.

Tuy nhiên, tuyến đường chủ yếu đi xuyên rừng, có nhiều đoạn dốc cao, trơn trượt, đặc biệt sau mưa. Một số khu vực có vách đá, lối mòn hẹp và địa hình hiểm trở, dễ gây trượt ngã hoặc chấn thương.

Ngoài yếu tố địa hình, thời tiết ở Tam Đảo thay đổi nhanh, sương mù dày đặc có thể khiến người leo núi mất phương hướng. Việc di chuyển liên tục trong nhiều giờ cũng dễ dẫn đến mất sức, chuột rút hoặc mất nước.

Trước đó xảy ra trường hợp, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Đại Nam, Hà Nội) cùng nhóm bạn leo núi Tam Đảo từ sáng 19/4 và đến khoảng 18h cùng ngày thì mất liên lạc tại khu vực thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Nhiều đội, nhóm leo núi chuyên nghiệp từ Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ… cũng nhanh chóng tham gia hỗ trợ.

Sau hơn 36 giờ mất tích, đến sáng 21/4, Tuấn Anh được tìm thấy tại khu vực ven suối, ở độ cao khoảng 600m trong tình trạng an toàn.

#tạm dừng leo núi tam đảo #leo núi tam đảo #nam sinh bị lạc ở tam đảo #nam sinh bị lạc khi leo núi

