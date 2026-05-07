Cá nổi lờ đờ, chết hàng loạt trên kênh hạ lưu sông Lam

TPO - Dọc sông Đào và kênh Nông Giang (kênh hạ lưu của sông Lam) qua các xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Văn (Nghệ An) ghi nhận hiện tượng cá chết. Chính quyền địa phương đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn trục vớt, xử lý để đảm bảo môi trường.

Video: Cá chết trên kênh Nông Giang (kênh hạ lưu sông Lam).

Ngày 7/5, ông Hồ Phan Long - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Sơn (Nghệ An) cho biết, xã đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với đơn vị quản lý thủy lợi xử lý số cá chết trên kênh N13 (kênh Nông Giang) để đảm bảo môi trường.

Cá chết trên kênh Nông Giang, đoạn qua xã Quỳnh Sơn (Nghệ An) vào sáng 7/5.

Được biết, kênh N13 dẫn nước sông Lam từ đập Bara Đô Lương, để phục vụ tưới tiêu thủy lợi trên địa bàn.

Từ chiều 6/5 đến sáng 7/5, người dân phát hiện hiện tượng cá chết nổi trên kênh nước. Cá chết là cá tự nhiên, như rô phi, cá chép kích thước nhỏ.

Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với đơn vị quản lý thủy lợi vớt cá chết, xử lý để tránh ô nhiễm môi trường.

Người dân ra kênh nước vớt cá.

Hiện tượng cá chết cũng xuất hiện trên kênh Nông Giang, đoạn qua xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An). Sáng 7/5, người dân phát hiện nhiều cá tự nhiên nổi lờ đờ trên mặt nước rồi chết. Một số người dân đã dùng vợt ra kênh vớt cá về để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Theo lãnh đạo xã Quỳnh Văn, hiện tượng cá chết xảy ra trên kênh nước đoạn qua địa bàn thôn 9, thôn 10 của xã. Chính quyền xã khuyến cáo người dân không vớt cá về làm thực phẩm.

Trước đó từ sáng 4/5, nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) bàng hoàng phát hiện cá chết nổi trắng mặt nước. Cá chết đủ loại từ cá trắm, cá ngạnh với trọng lượng 0,5 - 3kg.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm và diễn ra trên diện rộng.

Dọc các tuyến sông, kênh hạ lưu sông Lam xuất hiện tình trạng cá nổi lờ đờ trên mặt nước rồi chết.

Trong ngày 5/5 và 6/5, một số hộ dân ở phía dưới hạ lưu sông Lam qua các xã Yên Xuân, Bạch Ngọc và dọc sông Đào (bắt nguồn từ sông Lam) tiếp tục phát hiện cá chết rải rác. Một số khu vực cá nổi lờ đờ trên mặt nước.

Chiều 7/5, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An đã có báo cáo sơ bộ tình hình cá chết trên sông Lam gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An. Theo đó, đơn vị này nhận định ban đầu có thể cá chết do chất lượng môi trường không đảm bảo (thiếu ô xy hòa tan đột ngột trong nước hoặc ảnh hưởng của khí độc…), không phải dịch bệnh thông thường.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về môi trường kiểm tra, xác minh nguồn phát thải gây ra hiện tượng cá chết đồng loạt tại khu vực thôn Kim Nhan 1, xã Anh Sơn; kiến nghị xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với nguồn gây ô nhiễm.