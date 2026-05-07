Người đàn ông tử vong trong khuôn viên cây xanh ở TPHCM

TPO - Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra trường hợp tử vong trong khuôn viên cây xanh trên đường Lê Đức Anh, gần khu vực hầm chui Tân Tạo.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm 7/5, người dân phát hiện một nam giới tử vong trong khu vực trồng cây xanh ven đường Lê Đức Anh, gần khu vực hầm chui Tân Tạo, nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, trên cơ thể nghi có dính máu.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra. Các nhân chứng liên quan cũng được mời làm việc nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo một số công nhân chăm sóc cây xanh tại khu vực trên, nạn nhân là người sống lang thang, thường xuyên ngủ trong khuôn viên này. Người này hiền lành nên thường được người dân địa phương hỗ trợ thức ăn.

Một số nhân chứng cho biết chiều 6/5, trước khi trời mưa, họ thấy nạn nhân ngồi nhậu cùng hai người đàn ông khác tại khuôn viên trên.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.