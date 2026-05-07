Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người đàn ông tử vong trong khuôn viên cây xanh ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra trường hợp tử vong trong khuôn viên cây xanh trên đường Lê Đức Anh, gần khu vực hầm chui Tân Tạo.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm 7/5, người dân phát hiện một nam giới tử vong trong khu vực trồng cây xanh ven đường Lê Đức Anh, gần khu vực hầm chui Tân Tạo, nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, trên cơ thể nghi có dính máu.

z7799627347673-e682ec45870e7749beb6821f4bc24ac7.jpg
Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra. Các nhân chứng liên quan cũng được mời làm việc nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo một số công nhân chăm sóc cây xanh tại khu vực trên, nạn nhân là người sống lang thang, thường xuyên ngủ trong khuôn viên này. Người này hiền lành nên thường được người dân địa phương hỗ trợ thức ăn.

Một số nhân chứng cho biết chiều 6/5, trước khi trời mưa, họ thấy nạn nhân ngồi nhậu cùng hai người đàn ông khác tại khuôn viên trên.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dũng
#tử vong #hầm chui Tân Tạo #Công an TPHCM #hiện trường #người đàn ông #điều tra #bình an #tử vong #hầm chui Tân Tạo #công an #TPHCM #người lang thang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe