Hà Nội: Nhà đối diện trường nhưng vẫn bị phân tuyến học cách gần 3km

TPO - Phụ huynh hiện sống tại phố Tân Mai (Hà Nội) cho biết, trường học cách nhà chỉ chừng 100 mét nhưng năm nay, việc phân tuyến tuyển sinh mới khiến con phải đi học xa từ 2 - 3 cây số.

Anh Trang Hùng Thắng cho biết, gia đình đã sống tại ngõ 120, Tân Mai (Hà Nội) gần 30 năm nay. Hiện nay, đại gia đình có khoảng 10 con và cháu đi học ở các trường mầm non, Tiểu học Tân Mai, THCS Tân Mai chỉ cách nhà chừng 100 mét. Khoảng cách từ nhà đến trường gần nên hằng ngày các con đi bộ đi học và về nhà, không cần người lớn đưa đón.

Năm học 2026-2027, riêng gia đình anh Thắng có 2 con vào lớp 1 và lớp 6. “Nhưng theo phân tuyến tuyển sinh mới, con lớp 1 sẽ phải học Trường tiểu học Tam Trinh. Con lớp 6 học Trường THCS Thịnh Liệt. Cả hai trường này đều cách nhà 2-3 cây số theo hai hướng khác nhau trong khi trường tiểu học, THCS ngay cạnh nhà lại không được học là một bất cập”, anh Thắng nói.

Anh Trang Hùng Thắng cho biết, con đang học mầm non Tân Mai và năm tới vào lớp 1 nhưng không được phân tuyến vào Trường tiểu học Tân Mai cách nhà 100 mét.

Phụ huynh này cho rằng, con học gần nhà rất thuận lợi. Trẻ không phải dậy sớm, vượt nắng, vượt mưa đến trường. Ngược lại, trường xa nhà, bố mẹ sẽ phải bố trí công việc để đưa đón rất vất vả. Do đó, anh Thắng mong muốn, được UBND phường, nhà trường tạo điều kiện để con được học gần nhà.

Chị Thanh Thủy hiện có con đang theo học lớp 5, Trường tiểu học Tân Mai nói rằng, cả gia đình sinh sống ngay đối diện trường nên con đi học rất thuận lợi. Nếu không có gì thay đổi, năm học tới, con lên lớp 6 Trường THCS Tân Mai cạnh nhà.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, chị hay tin, theo phân tuyến tuyển sinh mới, những hộ dân thuộc tổ 9, Tân Mai (cũ) sẽ phải học ở Trường THCS Thịnh Liệt, cách nhà hơn 3 cây số nên rất lo lắng về việc đưa đón con suốt 4 năm học.

Các phụ huynh cho rằng, nếu không có trường gần nhà thì đành chịu. Ở đây, nhà gần trường nhưng con phải đi học xa là điều bất hợp lý.

Theo kế hoạch phân tuyến tuyển sinh của phường Hoàng Mai, năm học tới trên địa bàn có hơn 1.000 học sinh trong độ tuổi tuyển sinh lớp 6 được phân tuyến về cho trường THCS Thịnh Liệt.

Được biết, việc điều chỉnh phân tuyến tuyển sinh xuất phát từ quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính trên địa bàn.

Sau điều chỉnh, phố Tân Mai phân chia theo dãy số, trong đó hộ dân ở dãy số lẻ thuộc phường Tương Mai (trong đó có các gia đình kể trên), còn dãy số chẵn thuộc phường Hoàng Mai. Cho nên, dù nhà dân và trường học chỉ cách nhau 100 mét nhưng đã thuộc hai phường khác nhau.

Sở GD&ĐT "nói" ưu tiên học gần nhà

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kể từ năm học 2026 - 2027, Thành phố sẽ ứng dụng bản đồ số GIS để phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu hợp lý cho các trường, trong đó ưu tiên học sinh học gần nhà nhằm đảm bảo thuận lợi cho người dân.

Trong đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã lưu ý các trường hợp đặc biệt, việc phân bổ chỗ học được xây dựng linh hoạt dựa trên sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT và UBND các xã, phường căn cứ vào ba yếu tố gồm: mạng lưới trường lớp, vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế.

Đặc biệt, hệ thống bản đồ số được ứng dụng để xác định chính xác quãng đường từ nơi cư trú đến trường học (bằng phương tiện xe máy), nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học gần nhà.

“Đối với khu vực giáp ranh, các đơn vị hành chính cần phối hợp chặt chẽ để điều tiết phương án tuyển sinh phù hợp”, Sở GD&ĐT yêu cầu.

Tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm nay, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng khẳng định: "Việc ứng dụng bản đồ số để phân tuyến tuyển sinh sẽ đảm bảo khoảng cách trường học gần nhà nhất cho học sinh".

Theo đó, nguyên tắc ưu tiên số 1 là học sinh sẽ được đăng ký vào trường gần nhà nhất. Trong trường hợp các phường giáp ranh, có trường gần hơn trường học trên địa bàn, học sinh cũng sẽ được đăng ký tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Trao đổi với PV liên quan sự việc, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, hướng dẫn của Sở GD&ĐT đã nêu rõ thứ tự ưu tiên. Sắp tới, phụ huynh và học sinh được đăng ký thử nghiệm trên hệ thống vào trường học gần nhất theo bản đồ GIS. Sẽ có phương án điều tiết đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Được biết, thời điểm này các phường, xã đã công bố công khai thông tin chỉ tiêu, phương án phân tuyến tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 của từng trường trên địa bàn.

Phường Hoàng Mai cho biết, toàn bộ quy định về thứ tự ưu tiên sẽ được Ban chỉ đạo tuyển sinh của phường xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên, trong đó ưu tiên số 1 là học sinh cư trú trên địa bàn được phân tuyến trong phường; ưu tiên số 2 là học sinh không cư trú trên địa bàn được phân tuyến và cứ trú ngoài địa bàn phường.

