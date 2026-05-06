Xây nền để trẻ học IELTS hiệu quả, không áp lực

Ngày càng nhiều gia đình cho con trẻ tiếp cận tiếng Anh từ sớm với mong muốn tạo lợi thế sớm cho con khi xét tuyển các cấp, du học hoặc đi làm. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn: Học IELTS sớm có khiến trẻ bị áp lực? Cần “xây nền” cho trẻ tiểu học như thế nào?

Lộ trình cần nhịp nhàng, đúng phương pháp

Tại buổi giao lưu trực tuyến “Học IELTS thế nào chuẩn bị cho các kỳ thi lớn?” chiều 5-5, các chuyên gia tiếng Anh đã đưa góc nhìn về câu chuyện trên.

TS Đỗ Hữu Nguyên Lộc - chủ tịch Hội nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh TP.HCM – cho biết: “Để có thể đánh giá một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ, phụ huynh có thể dựa vào ba tiêu chí chính như phương pháp đó có phù hợp với lứa tuổi của trẻ hay không (học qua hình ảnh, trò chơi, hoạt động giao tiếp và những tình huống gần gũi…); trẻ có cơ hội được nghe nói, diễn đạt bằng tiếng Anh và cuối cùng là cuối cùng là trẻ có tự tin, tiến bộ và có thái độ tích cực hơn với việc học hay không?”.

Nói về lợi ích của việc chinh phục sớm tiếng Anh, tiến sĩ Nguyên Lộc cho biết đầu tiên là trẻ sẽ có thêm một “hệ quy chiếu”, vốn sống đa dạng hơn để nhìn thế giới xung quanh. Điều này rất quan trọng cho phát triển tư duy, sự linh hoạt ở trẻ nhỏ.

Còn theo NCS Hà Đặng Như Quỳnh – giám đốc học thuật tại DOL English và đạt 9.0 IELTS, tốt nghiệp á khoa Sư phạm Anh (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) – thì nhất thiết có lộ trình nền trước khi trẻ học IELTS.

“Chẳng hạn ở DOL English thì trẻ sẽ được thi xếp lớp để vào chương trình Starters, Movers, Flyers trước khi chuyển tiếp qua IELTS. Chương trình học ở DOL có những điểm khác biệt rõ rệt như được thiết kế dựa trên phương pháp tư duy Linearthinking. Học sinh không học kiến thức một cách rời rạc, mà được hướng dẫn để hệ thống hóa kiến thức theo một cách có logic”, NCS Như Quỳnh nói.

Sau khi hoàn thành các cấp độ Starters, Movers, Flyers, trẻ có vốn từ vựng, ngữ pháp và mẫu câu giao tiếp đủ tốt để miêu tả những điều quen thuộc xung quanh, các tình huống đời thường. Theo NCS Như Quỳnh, khi hoàn thành các bước trên và chuyển lên giai đoạn IELTS THCS, trẻ sẽ bắt đầu tiếp cận những chủ đề rộng, mang tính học thuật hơn. “Với phương pháp Linearthinking ở DOL English, trẻ không chỉ học tiếng Anh mà còn được bồi đắp thêm kiến thức xã hội, tư duy diễn đạt, tư duy phản biện và khả năng hiểu các vấn đề ở mức độ sâu hơn”, bà cho biết.

Chương trình của người Việt, thiết kế riêng cho người Việt

Chia sẻ về chương trình học tiếng Anh cho trẻ tiểu học, cấp hai tại DOL English, bà Như Quỳnh cho biết đây là thành quả sau 4 năm nghiên cứu, biên soạn, phát triển của tập thể gần 100 người.

“Vì là người Việt nên chúng tôi hiểu rõ tâm lý, đặc điểm học tập và những lỗi sai phổ biến của người Việt, từ đó thiết kế nội dung gần gũi, phù hợp và hấp dẫn hơn với trẻ. Điều này không chỉ giúp chương trình Kids và IELTS THCS hiệu quả về mặt học thuật mà còn khơi gợi được đam mê học tiếng Anh ở trẻ. DOL cũng có hệ thống công nghệ hiện đại kết hợp Trí tuệ nhân tạo để trẻ có thể luyện mọi lúc, mọi nơi”, thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh (8.5 IELTS, quản lý học thuật tại DOL English) phân tích.

Song song đó, NCS Như Quỳnh cho biết giáo viên ở DOL English phải có phát âm chuẩn vì trẻ nếu nói sai từ nhỏ sẽ rất khó sửa sau này. Ngoài ra, nhằm mục đích tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian cho phụ huynh lẫn trẻ nhỏ, chương trình học ở DOL được thiết kế tinh gọn, học phí phải chăng (dưới 3 triệu đồng/ tháng).

“ Tôi có tìm hiểu và thấy phương pháp Linearthinking ở DOL English hiệu quả cao, nhiều học sinh tiểu học, cấp hai không chỉ đạt điểm tiếng Anh cao mà các em cũng đồng thời rất hứng thú mỗi khi học ngoại ngữ, đây là điều mà tôi nghĩ bất kì phụ huynh nào cũng mong muốn có. Chính vì vậy tôi đã quyết định để con gái theo học tại đây”, TS Nguyên Lộc chia sẻ.

Tương tư, bé Phạm Vũ Thiên Di – 12 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) – cho biết sau thời gian học ở DOL English thì vốn tiếng Anh của em cải thiện rõ. “Trước đây con hay bị rối khi đọc bài dài hay viết câu phức, nhưng từ khi học phương pháp Linearthinking thì con làm nhanh và chính xác hơn, từ đó hứng thú, tự tin hơn với việc học tiếng Anh”, bé Thiên Di nói.

Nói về lý do học IELTS từ sớm, bé Thiên Di cho biết muốn tập trung học giỏi tiếng Anh sớm để từ đó có thời gian cải thiện các kỹ năng khác.

“Con thấy giỏi tiếng Anh sớm thì nghe được nhiều loại nhạc, xem nhiều loại phim và đọc được nhiều sách, tìm hiểu được nhiều nền văn hóa hơn. Con cũng thích đi du lịch, du học và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu mình giỏi ngoại ngữ từ sớm”, nữ sinh 12 tuổi bộc bạch.

