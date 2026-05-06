Thi tốt nghiệp THPT 2026: Số lượng thí sinh đăng ký môn Lịch sử, Địa lí áp đảo các môn khác

Hà Linh

TPO - Theo công bố của Bộ GD&ĐT, năm nay có tới gần 571 nghìn thí sinh lựa chọn môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT. Số lượng thí sinh đăng ký môn này áp đảo các môn thi tự chọn khác.

Chiều 6/5, Bộ GD&ĐT công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp theo từng môn.

Trong đó, Toán, Ngữ văn là hai môn bắt buộc nên có số thí sinh đăng ký hơn 1,2 triệu.

Trong số các môn tự chọn, Lịch sử dẫn đầu với 570.800 thí sinh; tiếp theo là Địa lí với 448.725 thí sinh, áp đảo các môn tự chọn khác.

Ngoại ngữ cũng là môn thi được đông đảo thí sinh lựa chọn với 347.455 em.

Trong khi đó, các môn thuộc khối Khoa học tự nhiên khá lép vế. Sinh học chỉ có hơn 70 nghìn em đăng ký, Hóa học gần 254 nghìn em. Chỉ có môn Vật lý có thí sinh đăng ký cao với 389.630 em.

Xu hướng học sinh lựa chọn các môn thuộc khối Khoa học xã hội làm môn thi tốt nghiệp và xét tuyển ĐH tương tự như những năm gần đây.

Hai môn có lượng thí sinh tăng đáng kể nhất là Tin học và Công nghệ Công nghiệp, lần lượt gấp 2,4-3 lần năm ngoái, lên mức 18.700 và hơn 7.400 thí sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, xu hướng lựa chọn môn thi của thí sinh cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn tới các lĩnh vực STEM, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11-12/6 tới với hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi. Đây là năm có số thí sinh dự thi kỷ lục.

Mỗi thí sinh sẽ thực hiện 4 bài thi, trong đó 2 bài thi bắt buộc có Toán và Ngữ văn, 2 bài thi tự chọn trong số các môn còn lại.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, đến chiều 5/5, có tới 63.844 thí sinh tự do đăng ký dự thi. Đây cũng là con số kỷ lục về số thí sinh tự do đăng ký thi lại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Thời điểm này, Bộ GD&ĐT lưu ý học sinh giữ gìn sức khoẻ, sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn tập kỹ các môn đã đăng ký thi tốt nghiệp. Việc ôn tập cần bám sát kế hoạch ôn thi của trường THPT, tham gia thi thử để có thêm nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm kỳ thi và đánh giá được các nội dung còn hạn chế mà tập trung ôn luyện kỹ hơn.

Đặc biệt, các em lưu ý điều kiện, năm nay muốn xét tuyển ĐH bằng phương thức nào cũng cần điều kiện tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt 15 điểm thi Tốt nghiệp THPT trở lên.

Đại diện Bộ GD&ĐT khuyên học sinh, không nên quá lo lắng mà cần tự tin vào kiến thức, năng lực của mình, tránh tự gây ra các áp lực không cần thiết đồng thời đọc kỹ quy chế thi đã được công bố để thực hiện đúng quy định. Trong quá trình dự thi, tuyệt đối không để xảy ra những sai sót, vi phạm quy chế thi.

