Yamaha Music tìm kiếm đối tác nhượng quyền tại Education Vietnam 2026

Yamaha Music Việt Nam là thành viên của Yamaha Corporation, tập đoàn có lịch sử hơn một thế kỷ trong lĩnh vực nhạc cụ và giáo dục âm nhạc. Hệ thống đào tạo của Yamaha đã được triển khai tại nhiều quốc gia, tạo nên nền tảng vận hành và giảng dạy được chuẩn hóa trên quy mô toàn cầu.

Tại triển lãm Education Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 6–8/5/2026, Yamaha Music Việt Nam sẽ giới thiệu mô hình nhượng quyền kết hợp giữa kinh doanh nhạc cụ và đào tạo âm nhạc, qua đó cho phép đối tác đồng thời phát triển hoạt động bán lẻ và giáo dục. Sự kết hợp này không chỉ tạo ra nguồn doanh thu đa dạng từ một hệ sinh thái xoay quanh lĩnh vực âm nhạc mà còn giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua quá trình học tập liên tục, một hướng đi đang thu hút sự quan tâm trong bối cảnh nhu cầu giáo dục nghệ thuật ngày càng gia tăng tại Việt Nam

Thông tin sự kiện:

• Địa điểm: SECC, TP. Hồ Chí Minh

• Thời gian: 06 – 08/05/2026 | 9:00 – 17:00

Các đối tác tham gia chương trình sẽ được tư vấn nhượng quyền hệ thống giáo trình âm nhạc chuẩn quốc tế, phương pháp giảng dạy độc quyền của Yamaha cũng như quy trình đào tạo giáo viên và vận hành đã được chuẩn hóa. Đây được xem là yếu tố giúp giảm thiểu rủi ro khi triển khai và đảm bảo chất lượng đồng nhất trong toàn hệ thống.

Theo Yamaha, chương trình nhượng quyền hướng đến nhóm nhà đầu tư trong độ tuổi 35–55 tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số khu vực đang phát triển, nơi nhu cầu giáo dục và đầu tư dài hạn đang gia tăng. Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, giáo dục âm nhạc được xem là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển bền vững.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Yamaha sẽ trưng bày các sản phẩm nhạc cụ, giới thiệu mô hình vận hành và cung cấp tư vấn trực tiếp cho các đối tác quan tâm đến chương trình nhượng quyền. Khách tham quan có thể tìm hiểu về quy trình hợp tác, chi phí đầu tư cũng như các gói quyền lợi và hỗ trợ trong quá trình hợp tác từ Yamaha dành cho đối tác. Đây là cơ hội để đối tác tìm hiểu chi tiết về cách thức vận hành, định hướng phát triển và khả năng ứng dụng thực tế của mô hình tại thị trường Việt Nam.

Các nhà đầu tư quan tâm có thể đăng ký tư vấn trực tiếp tại gian hàng Yamaha trong thời gian triển lãm hoặc truy cập: https://yamaha.io/4cRMv15