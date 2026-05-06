Giáo dục

Bí thư Đà Nẵng nói gì về thông tin di dời Làng Đại học về phía Nam?

Thanh Hiền

TPO - Hiện trên địa bàn có gần 15 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và diện tích đất mở rộng các cơ sở này không còn. Các trường tập trung trong nội đô gây áp lực rất lớn cho hạ tầng đô thị.

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn ngày 6/5, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có nhiều chia sẻ trước thông tin di dời Làng Đại học về phía Nam thành phố.

Đà Nẵng sẽ không dời tất cả các trường đại học vào Tam Kỳ. Ảnh: Thanh Hiền.

Ông cho hay, dự án Làng Đại học đã được quy hoạch từ gần 30 năm trước tại khu vực giáp ranh Đà Nẵng – Quảng Nam cũ, nay thuộc địa bàn hai phường Ngũ Hành Sơn, Điện Bàn Đông, với diện tích khoảng 300 ha và có đề xuất mở rộng quy mô lên khoảng 600 ha.

Gần đây Đại học Đà Nẵng đã triển khai dự án gần 2.800 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết.

Bí thư Thành ủy khẳng định quy hoạch này cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thành phố định hướng cân nhắc, xem xét mở rộng cơ sở một số trường về phía Tam Kỳ và vùng phụ cận. Các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề nếu không phù hợp điều kiện, tính chất sẽ có thể di dời, chuyển từng bước vào khu vực này để giảm áp lực cho các trường hiện nay.

“Chúng ta phải hiểu đúng bản chất của vấn đề, đó là không phải chủ trương quy hoạch lại và di dời tất cả các trường đại học vào Tam Kỳ”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông chia sẻ thêm, trên địa bàn thành phố có gần 15 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và diện tích đất mở rộng các cơ sở này không còn. Các trường tập trung trong nội đô gây áp lực rất lớn cho hạ tầng đô thị. Do đó cần phải có lộ trình phù hợp theo hướng mở rộng, di dời

“Nhiều ý kiến băn khoăn làm như thế có lãng phí không? Chúng tôi cho rằng không lãng phí. Tuy nhiên quy hoạch, định hướng quy hoạch phải đồng bộ, có lộ trình rõ ràng, cụ thể chứ không phải một sớm một chiều là làm ngay”, ông nói thêm.

Liên quan đến việc gần 7.000 học sinh lớp 9 không thể vào trường THPT công lập, ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay đến hiện tại, Đà Nẵng có 43.586 học sinh lớp 9 đã đủ điều kiện để tốt nghiệp THCS, có 38.690 học sinh được tuyển vào trường THPT công lập. Tỷ lệ học sinh vào trường THPT công lập gần 88,8%.

Gần 7.000 học sinh không thể vào trường THPT công lập ở Đà Nẵng.

Ngoài ra, thành phố có 15 trường THPT, trường có cấp THPT ngoài công lập và 4 trung tâm giáo dục thường xuyên. “Như vậy đã có 19 trường có thể đón 12% thí sinh không vào được các hệ trường THPT công lập, cho thấy sức nóng tuyển sinh lớp 10 ở Đà Nẵng không bằng hai đầu đất nước", ông Thụy chia sẻ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết thêm, quy mô về trường lớp hiện tại của Đà Nẵng vẫn đảm bảo được số lượng tuyển sinh trong thời gian tới mà không áp lực như TP.HCM và Hà Nội. Sở cũng đã rà soát đầy đủ quy hoạch mạng lưới trường lớp để tham mưu đầu tư cơ sở vật chất.

#Bí thư Đà Nẵng #Lê Ngọc Quang #di dời Làng Đại học #Tam Kỳ

