Từ không chuyên đến Á quân AI Young Guru 2026: Sinh viên FPT PolySchool bứt phá nhờ môi trường thực tiễn

Không sở hữu xuất phát điểm từ trường chuyên lớp chọn bậc THCS, nhóm sinh viên CNH của FPT PolySchool cơ sở Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo nên dấu ấn đáng chú ý khi trở thành Á quân tại cuộc thi AI Young Guru 2026. Hành trình này không chỉ là câu chuyện về nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của một môi trường đào tạo thực tiễn – nơi người học được “làm thật” để trưởng thành thật.

Tại vòng Chung kết, bộ ba sinh viên Nguyễn Thiện Nhân - Tạ Hoàng Kim Châu - Phạm Gia Hưng đến từ FPT PolySchool đã mang đến một dự án ứng dụng AI trong quản lý giáo dục: Hệ thống quản lí thời khóa biểu và điểm danh bằng khuôn mặt. Không dừng lại ở yếu tố công nghệ, giải pháp được thiết kế theo hướng dễ triển khai, góp phần tối ưu vận hành và nâng cao tính minh bạch trong nhà trường.

Nền tảng không chuyên không phải rào cản

Trong suy nghĩ của nhiều người, các sân chơi công nghệ như AI Young Guru thường là “địa hạt” của những học sinh, sinh viên đến từ trường chuyên, lớp chọn - nơi có nền tảng học thuật vững vàng. Tuy nhiên, câu chuyện của nhóm sinh viên CNH tại FPT PolySchool cơ sở Bà Rịa - Vũng Tàu lại cho thấy một hướng đi khác.

Không xuất thân từ các trường chuyên lớp chọn ở bậc THCS, các thành viên trong nhóm bước vào lĩnh vực công nghệ với nhiều bỡ ngỡ. Hành trình tiếp cận trí tuệ nhân tạo bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất.

“Trước khi học tại FPT PolySchool, tụi mình chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi AI hay tham gia một cuộc thi công nghệ lớn,” đại diện nhóm chia sẻ.

Nhưng chính tại FPT PolySchool, cách học đã thay đổi suy nghĩ của các bạn. Thay vì tiếp cận kiến thức theo lối truyền thống, sinh viên được học thông qua trải nghiệm, qua dự án và qua những bài toán thực tế. Kiến thức không còn là lý thuyết khô khan, mà trở thành công cụ để giải quyết vấn đề.

“Tụi mình không có lợi thế từ đầu, nhưng nhờ môi trường học thực tiễn tại FPT PolySchool, tụi mình biết cách bắt đầu, làm thật và đi xa hơn những gì từng nghĩ” nhóm CNH chia sẻ thêm.

Xuất phát điểm vì thế không còn là rào cản, mà trở thành động lực để các thành viên từng bước xây dựng lại nền tảng và tự tin tiến xa hơn.

Môi trường thực tiễn tạo bước chuyển rõ rệt

Sự khác biệt của FPT PolySchool không nằm ở những lời giới thiệu, mà thể hiện rõ trong cách sinh viên được học và trưởng thành mỗi ngày. Tại đây, sinh viên liên tục trải qua quá trình “thử - sai - sửa” thông qua các dự án thực tế. Chính quá trình này giúp hình thành tư duy giải quyết vấn đề - kỹ năng cốt lõi trong lĩnh vực công nghệ.

“Điểm khác biệt lớn nhất là tụi mình được làm thật, không chỉ học trên giấy. Nhờ đó mà tụi mình hiểu nhanh hơn và tự tin hơn khi bắt tay vào dự án,” một thành viên nhóm CNH cho biết.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, giảng viên còn đóng vai trò như người dẫn dắt, giúp sinh viên tự tìm ra hướng đi. Nhờ đó, từ những người chưa có nền tảng chuyên sâu, nhóm CNH dần “lột xác” từ người học trở thành người làm.

Tư duy thực tiễn tạo lợi thế khác biệt tại AI Young Guru 2026

Bước vào AI Young Guru 2026, nhóm CNH không chọn cách đi “an toàn” theo hướng học thuật, mà tập trung vào một bài toán cụ thể: làm thế nào để tối ưu việc quản lý trong nhà trường.

Dự án “Hệ thống AI quản lý thời khóa biểu và điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt” ra đời từ chính những quan sát thực tế. Thay vì điểm danh thủ công mất thời gian và dễ sai sót, hệ thống cho phép nhận diện nhanh bằng khuôn mặt. Thay vì sắp xếp thời khóa biểu thủ công, dữ liệu được tự động xử lý dựa trên lớp học, giảng viên và phòng học.

Toàn bộ dữ liệu được quản lý tập trung, giúp nhà trường dễ dàng theo dõi, kiểm soát và nâng cao hiệu quả vận hành. Điểm đáng chú ý không nằm ở độ “phức tạp” của công nghệ, mà ở khả năng ứng dụng thực tế - yếu tố giúp dự án tạo khác biệt giữa hàng nghìn ý tưởng tham gia.

“Tụi mình nhận ra rằng điều quan trọng không phải là làm cái phức tạp nhất, mà là giải quyết đúng vấn đề và tạo ra giá trị thực,” đại diện nhóm chia sẻ.

Á quân AI Young Guru 2026: Thành quả của hành trình bứt phá

Giữa hơn 26.000 thí sinh từ hơn 15.000 đội thi đến từ các trường THPT trên khắp 34 tỉnh, thành, nhóm CNH đã xuất sắc giành vị trí Á quân - kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu.

CNH team nhận Giải Nhì (Á Quân) cuộc thi AI Young Guru 2026

Trong bối cảnh cạnh tranh lớn như vậy, thành tích này không chỉ phản ánh năng lực, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về tư duy và khả năng làm chủ dự án của các thành viên.

“Khoảnh khắc được xướng tên, tụi mình rất xúc động. Nhưng điều ý nghĩa nhất là tụi mình đã vượt qua chính mình,” đại diện nhóm chia sẻ.

Đằng sau kết quả ấy là cả một hành trình học qua trải nghiệm, làm qua dự án và liên tục thử - sai - sửa trong môi trường thực tiễn. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của định hướng đào tạo “Thực học - Thực nghiệp” của FPT PolySchool, khi sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển năng lực từ thực tế.

Từ câu chuyện CNH đến cơ hội cho người trẻ

Hành trình của nhóm CNH không phải là câu chuyện “phi thường”, mà là minh chứng cho việc khi được đặt trong một môi trường phù hợp, người học hoàn toàn có thể phát triển và bứt phá.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, việc lựa chọn một môi trường đào tạo gắn liền thực tiễn ngay từ sớm sẽ giúp người học rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, đồng thời sớm định hình con đường nghề nghiệp.

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 3 ngành học mũi nhọn: Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành được xây dựng theo xu hướng thị trường.

Sau hơn 6 năm phát triển, hệ thống đã mở rộng hơn 30 cơ sở trên toàn quốc, đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 97,7% - con số cho thấy hiệu quả đào tạo gắn với nhu cầu thực tế.

Từ một xuất phát điểm không chuyên, nhóm CNH đã chạm tới vị trí Á quân tại một sân chơi công nghệ quy mô lớn. Câu chuyện này cũng là lời gợi mở cho nhiều học sinh: với môi trường phù hợp và định hướng đúng, cơ hội bứt phá luôn rộng mở.

