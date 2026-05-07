Hơn 1 tháng sửa chữa, cầu Long Biên thay đổi thế nào?

TPO - Sau hơn 30 ngày thi công, cầu Long Biên (Hà Nội) đang dần thay đổi diện mạo với các hạng mục sơn sửa, gia cố và chỉnh trang mặt cầu.Theo kế hoạch, công trình sẽ được thông xe vào ngày 27/5.
Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện đơn vị thi công cho biết, đến nay tổng khối lượng công việc đã đạt khoảng 70%, trong đó, các hạng mục lan can, hệ thống thoát nước cơ bản hoàn thành, các hạng mục đổ bê tông mặt cầu hoàn thành hơn 60%. Theo kế hoạch, công trình dự kiến sẽ được thông xe vào ngày 27/5.
Sau khi hoàn tất công tác xử lý nền, các công nhân tiếp tục gia công, lắp đặt cốt thép để chuẩn bị đổ bê tông mặt cầu. Tiếp đó, đơn vị thi công sẽ tiến hành thảm nhựa mới trên phần đường bộ nhằm tạo bề mặt êm thuận, đồng thời nâng cao an toàn cho các phương tiện lưu thông.