Nhịp sống Thủ đô

Hà Nội:

Hơn 1 tháng sửa chữa, cầu Long Biên thay đổi thế nào?

Đức Nguyễn

TPO - Sau hơn 30 ngày thi công, cầu Long Biên (Hà Nội) đang dần thay đổi diện mạo với các hạng mục sơn sửa, gia cố và chỉnh trang mặt cầu.Theo kế hoạch, công trình sẽ được thông xe vào ngày 27/5.

VIDEO: Diện mạo mới của cầu Long Biên sau hơn một tháng cấm xe sửa chữa.
Từ ngày 28/3, cầu Long Biên chính thức rào chắn hai làn đường dành cho người đi bộ, xe máy và xe thô sơ, tạm dừng lưu thông trong 60 ngày để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì đột xuất.
Sau hơn 1 tháng thi công, diện mạo cầu Long Biên đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Các hạng mục như cào bóc mặt cầu cũ, gia cố kết cấu nền, thảm nhựa mới, sửa chữa lan can và hệ thống thoát nước... đang được triển khai đồng bộ.
Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện đơn vị thi công cho biết, đến nay tổng khối lượng công việc đã đạt khoảng 70%, trong đó, các hạng mục lan can, hệ thống thoát nước cơ bản hoàn thành, các hạng mục đổ bê tông mặt cầu hoàn thành hơn 60%. Theo kế hoạch, công trình dự kiến sẽ được thông xe vào ngày 27/5.
Trên công trường, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.
Các công nhân đang triển khai thay thế các tấm bê tông mặt cầu nhằm phục vụ quá trình cải tạo, sửa chữa công trình.
Sau khi hoàn tất công tác xử lý nền, các công nhân tiếp tục gia công, lắp đặt cốt thép để chuẩn bị đổ bê tông mặt cầu. Tiếp đó, đơn vị thi công sẽ tiến hành thảm nhựa mới trên phần đường bộ nhằm tạo bề mặt êm thuận, đồng thời nâng cao an toàn cho các phương tiện lưu thông.
Sau khi hoàn thành thảm nhựa, phần mặt cầu được che phủ nhằm giúp bề mặt nhanh khô và đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công các hạng mục tiếp theo.
Phút nghỉ ngơi của các công nhân tham gia sửa chữa cầu Long Biên. Cô Đoàn Thơm (bên phải) cho biết, được góp sức cải tạo cây cầu lâu đời của Thủ đô khiến cô rất tự hào. “Dịp lễ chúng tôi vẫn làm việc để công trình sớm hoàn thành, người dân đi lại thuận tiện hơn”, cô Thơm chia sẻ.
Các hạng mục hoàn thiện đang dần thành hình với lớp bê tông mới phẳng, đồng đều trên các làn đường, góp phần mang đến diện mạo khang trang hơn cho cầu Long Biên sau thời gian sửa chữa.
Hệ thống lan can và thoát nước trên cầu cơ bản đã được hoàn thiện.
Đến nay, chỉ còn một số vị trí ở hai đầu cầu đang được đào bóc, xử lý nền cũ. Theo kế hoạch, các mũi thi công sẽ triển khai hoàn thiện từ khu vực giữa cầu, sau đó mở rộng dần về hai đầu để kịp tiến độ thông xe vào ngày 27/5.
Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, là một trong những công trình mang đậm dấu ấn lịch sử của Thủ đô. Cây cầu được khởi công vào tháng 9/1898, hoàn thành năm 1902 và đã trải qua hơn một thế kỷ gắn liền với nhiều thăng trầm của đất nước.
Đến nay, cầu Long Biên không chỉ đóng vai trò là tuyến giao thông quan trọng kết nối hai bờ sông Hồng mà còn trở thành điểm tham quan, check-in quen thuộc của người dân và du khách khi đến Hà Nội.
