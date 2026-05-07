Bác sĩ hơn 70 tuổi vẫn 'hết lòng' với những vết thương khó lành

Hơn 30 năm qua, TTUT. BS.CKII Trần Đoàn Đạo vẫn kiên trì điều trị những ca vết thương mạn tính – công việc ít lợi nhuận nhưng đòi hỏi nhiều thời gian chăm sóc cùng sự kiên nhẫn. Từ một cơ duyên bất ngờ thời trẻ, ông đi trọn một con đường ít người chọn và đến nay vẫn chưa muốn dừng lại.

Một quyết định khó khăn

Ít ai nghĩ rằng hành trình hơn 30 năm gắn với vết thương của BS.CKII Trần Đoàn Đạo lại bắt đầu từ một quyết định đầy khó khăn. Khi còn là bác sĩ trẻ, Bác sĩ Đạo vốn công tác tại Khoa Ngoại Tổng quát, bệnh viện Chợ Rẫy, nơi có nhiều cơ hội thực hành và phát triển. Khi ấy, bệnh viện quyết định thành lập khoa Bỏng – Tạo hình, ông được chọn để đi học chuyên ngành Bỏng và tạo hình tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Đây là một quyết định không hề dễ dàng vì trong gần 8 năm từ ngày ra trường, ông đã gắn bó và dành nhiều công sức để học tập tại khoa Ngoại Tổng Quát. Nếu quyết định đi học để chuyển qua một chuyên ngành mới liệu có mang lại cơ hội phát triển và đam mê?

Mang nỗi trăn trở chia sẻ với người bạn đời, ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Ông quyết định chọn lĩnh vực bỏng và điều trị vết thương – khi đó còn rất mới ở Việt Nam.

Những năm học tập tại Đức không chỉ mang lại kiến thức, mà còn giúp ông định hình một cách nhìn khác về y khoa: Không chỉ chữa bệnh, mà còn phục hồi phẩm giá và chất lượng sống cho bệnh nhân.

Trở về nước, ông tiếp tục công tác Khoa Bỏng – Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. Đó không chỉ là một chuyên khoa mới, mà còn là khởi đầu cho một hướng tiếp cận bài bản về điều trị vết thương tại Việt Nam.

“Cái nghề chọn mình, dẫn mình đi, rồi gắn bó với nó và thành nghiệp đi theo mình mà không dễ gì buông bỏ” - ông tâm tình.

Chọn công việc có ý nghĩa dù ít lợi nhuận

Nếu phải chọn một từ để nói về công việc điều trị vết thương, BS. Đạo không ngần ngại: “Khó”.

Không chỉ khó về chuyên môn, mà bản thân của người bệnh có nhiều hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trong khi các vật tư y tế để điều trị các trường hợp vết thương khó lành thường có giá cao. Do đó, bác sĩ cần lựa chọn các biện pháp phù hợp nhất cho người bệnh.

“Làm vết thương gần như không mang lại lợi nhuận, nhưng giúp cho người bệnh lành thương là mình cảm thấy vui rồi” - ông chia sẻ.

Bác sĩ Đạo hiện đang công tác tại Bernard Healthcare với vai trò Chủ tịch Hội đồng Y khoa

Hiện ông làm việc tại Hệ thống y khoa chuyên sâu quốc tế Bernard Healthcare – nơi ông gọi là “có đủ sự thấu hiểu để cho mình tiếp tục làm điều mình muốn làm”.

Tại đây, luôn có quỹ nhỏ được duy trì để hỗ trợ bệnh nhân nghèo có vết thương khó lành, cung cấp được cho họ những vật tư mới dành cho vết thương. “Càng làm càng lỗ, nhưng đem lại niềm vui. Cảm giác còn giúp được cho những người bệnh là động lực giúp mình chưa nghĩ đến chuyện buông bỏ cái nghiệp của mình” – Ông chia sẻ.

Niềm vui ấy đến từ những điều rất nhỏ: Một vết thương bắt đầu lên mô hạt, một ca ghép da thành công, hay đơn giản là bệnh nhân bớt đau sau nhiều ngày vật lộn.

Với ông, giá trị của nghề không nằm ở thu nhập, mà ở cảm giác “mình còn giúp được ai đó”.

Trở lại với “nghiệp”, dù đã có thể dừng lại

Hưu trí gần 10 năm, khi một số người đã nghỉ ngơi, Bs Đạo vẫn chọn làm việc mỗi ngày. Điều đặc biệt là ông từng có cơ hội dừng lại – thậm chí sống thoải mái hơn.

Sau nhiều năm làm tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông từng chuyển sang quản lý bệnh viện ở một bệnh viện tư nhân lớn, với thu nhập ổn định. Nhưng rồi ông nhận ra mình không thuộc về công việc đó.

“Khi không làm vết thương nữa, mình thấy cảm giác như thiếu cái gì đó” - ông trải lòng.

Rồi cơ duyên đến khi Bernard mời ông về làm chuyên môn, ông sẵn sàng từ bỏ vị trí quản lý để trở về tham gia điều trị những ca bệnh theo chuyên môn của mình – nơi ông cảm thấy mình thực sự có ích.

Bác sĩ Đạo trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân tại Bernard Healthcare

Không chỉ điều trị theo chuyên khoa của mình, ông còn tham gia hỗ trợ định hướng cho Bernard Healthcare như thành lập nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, các dịch vụ chăm sóc tại nhà, chăm sóc người cao tuổi… nhằm giúp người bệnh có được những hướng dẫn chuẩn xác: đến đúng bác sĩ, đúng cơ sở điều trị có trang thiết bị phù hợp, đi đến nơi và về đến chốn.

Điều trị vết thương – một lĩnh vực cần được quan tâm

Theo BS. Đạo, vết thương xuất hiện phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không một chuyên khoa nào là ngoại lệ. Người bệnh có vết thương phần mềm cũng có nguy cơ phát triển thành vết thương mạn tính.

Từ bệnh nhân lão khoa, ung thư, tiểu đường đến hậu phẫu… đều có thể gặp vấn đề về vết thương. Nhưng cách tiếp cận thường chưa đúng, dẫn đến tình trạng điều trị kéo dài, tốn kém mà hiệu quả thấp.

“Nhiều người nghĩ chỉ cần sát trùng, băng lại là xong. Nhưng nếu không hiểu đúng bản chất, vết thương sẽ rất khó lành” - ông phân tích.

Ông từng gặp không ít bệnh nhân đi qua nhiều nơi, tốn kém thời gian và tiền bạc, nhưng vết thương vẫn không cải thiện. Khi được xử lý đúng cách, tình trạng có thể thay đổi rõ rệt.

Đó cũng là lý do ông vẫn tiếp tục làm việc – không chỉ để điều trị, mà còn để góp phần phát triển cho lĩnh vực này.