Cầm đầu đường dây mua bán 108 kg ma túy, nữ DJ bị tuyên án tử hình

TPO - HĐXX xác định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Hoài (Hoài DJ) là chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm chính và đã tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình, chung cho 3 tội danh.

Ngày 7/5, TAND TPHCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm Hoài DJ và 8 đồng phạm trong đường dây tàng trữ, tổ chức và mua bán hơn 108kg ma túy “nước vui”.

Hoài DJ vừa bị HĐXX tuyên án tử hình. Ảnh: Tân Châu

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài (Hoài DJ) mức án tử hình chung cho 3 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bị cáo Thạch Hoàng Minh bị tuyên phạt mức án tù chung thân cho 2 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". 7 bị cáo còn lại cùng bị phạt mức án từ 8 năm tù đến tù chung thân (6 bị cáo) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

HĐXX xác định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Hoài là chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm chính.

Tại phiên tòa, Hoài DJ thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo mong muốn khắc phục số tiền được hưởng lợi và đề nghị HĐXX xem xét phần tài sản không liên quan đến vụ án.

Trước đó vào tháng 6/2025, TAND TPHCM đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, HĐXX đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung.

Các bị cáo chung vụ án. Ảnh: Tân Châu.

Theo nội dung vụ án, các bị cáo đã thuê nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5 cũ) làm địa điểm để pha trộn ma túy “nước vui” và cho lắp đặt camera giám sát, chuẩn bị các dụng cụ như xô, chậu, thìa, máy hàn nhiệt, cân điện tử, vỏ bao bì...

Các bị cáo nhận nguyên liệu ma túy thường được gọi là bột “OK” hoặc bột “Đông Trùng” kèm theo chất trộn (đường, bột hương liệu như cà phê, nho) từ đối tượng không rõ lai lịch tên là Zin. Zin cho người mang ma túy đến TPHCM giao cho người của Nguyễn Thị Hoài. Tổng cộng, các bị cáo đã mua bán trái phép 108.236,89 gam ma túy.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Hoài và Thạch Hoàng Minh còn tổ chức cho các bị cáo khác sử dụng ma túy tại nhà. Hoài tàng trữ trái phép 58,53 gam ma túy các loại tại nhà riêng ở TPHCM.