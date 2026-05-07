Trạm y tế phường đưa dịch vụ chất lượng cao đến gần người dân

TPO - Ngày 7/5, Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – cơ sở Vĩnh Hưng chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước triển khai mô hình kết hợp giữa bệnh viện đại học và y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW. Mô hình này hướng tới mục tiêu giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Phát biểu tại lễ khai trương, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết cơ sở Vĩnh Hưng được xây dựng theo định hướng “gần dân - đúng bệnh - trọn niềm tin”, vận hành trên cơ chế phối hợp toàn diện với Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng.

Theo đó, trạm y tế tiếp tục đảm nhiệm vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, phòng khám sẽ hỗ trợ nâng cao chuyên môn, đào tạo nhân lực, bổ sung đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật nhằm tăng năng lực khám chữa bệnh cho tuyến cơ sở.

BV ĐH Y Hà Nội khai trương phòng khám tại Trạm y tế phường Vĩnh Hưng.

Mô hình phối hợp này được kỳ vọng tạo nên hệ thống phân tầng điều trị hiệu quả, giúp phát hiện sớm bệnh lý, điều trị kịp thời và chuyển tuyến phù hợp. Người dân nhờ đó có thể tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương, giảm thời gian di chuyển và áp lực cho các bệnh viện trung ương.

Phòng khám hoạt động liên tục 24/7, được Bộ Y tế phê duyệt 1.103 danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh. Cơ sở có khả năng triển khai từ các dịch vụ cơ bản đến nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở.

Phòng khám trang bị máy móc hiện đại.

Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ với máy chụp CT Scanner, X-quang kỹ thuật số, siêu âm 4D cùng hệ thống bệnh án điện tử và giải pháp hội chẩn từ xa kết nối với tuyến trung ương. Các công nghệ này giúp quá trình chẩn đoán và điều trị diễn ra nhanh chóng, liên tục và chính xác hơn.

Khu khám bệnh, xét nghiệm và các phòng chức năng được thiết kế khép kín, hiện đại nhằm tối ưu quy trình tiếp nhận và rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân. Các chuyên khoa được tổ chức đầy đủ như nội, ngoại, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, cơ xương khớp cùng hệ thống xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh hiện đại.

Theo PGS. Nguyễn Lân Hiếu, bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, phòng khám còn phối hợp với trạm y tế triển khai tiêm chủng, quản lý bệnh mạn tính theo bảo hiểm y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe và xây dựng hệ thống cấp cứu ban đầu phục vụ cộng đồng.

Trong khi đó, bác sĩ Trần Quốc Hòa, Phụ trách Phòng khám Đa khoa cho biết đơn vị hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và lấy người dân làm trung tâm, góp phần củng cố hệ thống y tế cơ sở theo hướng hiện đại và bền vững.

Ghi nhận trong ngày khai trương, nhiều người dân đánh giá cao việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay gần nơi cư trú. Bà Nguyễn Thị Đảm, sống tại phường Lĩnh Nam, cho biết trước đây mỗi lần khám bệnh phải di chuyển xa và thực hiện nhiều thủ tục tại các cơ sở đúng tuyến. Nay chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, bà đã hoàn tất nhiều dịch vụ như xét nghiệm máu, siêu âm và khám răng tại cơ sở mới.

Nhân dịp khai trương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng tổ chức chương trình khám bệnh thiện nguyện cho 150 người dân, trong đó có lao động khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số thuộc Trường Hoa Sữa.

