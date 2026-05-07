Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy hợp tác y học dự phòng, nghiên cứu tế bào gốc

TPO - Bộ Y tế Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác Nhật Bản trong lĩnh vực y học dự phòng, tầm soát sớm bệnh tật và phát triển y học tái tạo. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại buổi làm việc giữa Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà với đoàn Hiệp hội Giao lưu Y tế Việt Nam – Nhật Bản (VJME).

Tại buổi tiếp, TS. Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Giao lưu Y tế Việt Nam – Nhật Bản trong kết nối các tổ chức, chuyên gia y tế giữa hai quốc gia, đồng thời ghi nhận những đóng góp của hiệp hội trong chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hợp tác đầu tư, đào tạo và chuyển giao công nghệ y tế.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đang định hướng phát triển hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng nâng cao năng lực y học dự phòng, tăng cường phát hiện sớm bệnh tật và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Bộ Y tế đặc biệt quan tâm mở rộng hợp tác với Nhật Bản – quốc gia có nền y học phát triển và nhiều kinh nghiệm trong quản lý hệ thống y tế.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.

Đại diện phía Nhật Bản, TS.BS Matsuoka Takaaki cùng TS Đinh Ngọc Hải, đồng Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Y tế Việt Nam – Nhật Bản, cho biết thời gian qua hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ giữa cộng đồng y tế hai nước.

Phía hiệp hội cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Y tế trong việc nghiên cứu khả năng mở rộng trung tâm nghiên cứu y học tái tạo, tế bào gốc, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm xây dựng hành lang pháp lý dựa trên mô hình hợp tác với các nước châu Âu và Trung Đông.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về khả năng xây dựng Trung tâm nghiên cứu y học tái tạo tại Việt Nam theo mô hình kết hợp giữa nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng lâm sàng. Mô hình này được kỳ vọng giúp sớm đưa các thành tựu khoa học vào thực tiễn khám chữa bệnh.

Nhiều nội dung được đặt ra như xây dựng cơ chế vận hành, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống kiểm soát chất lượng cũng như hoàn thiện hành lang pháp lý cho các kỹ thuật mới trong lĩnh vực y học tái tạo.

Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh Bộ Y tế mong muốn hợp tác với phía Nhật Bản theo hướng bền vững, đi vào chiều sâu, tập trung vào chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và chuẩn hóa quy trình chuyên môn nhằm từng bước làm chủ các công nghệ tiên tiến.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng gợi mở khả năng phối hợp trong lĩnh vực y học dự phòng, triển khai các chương trình tầm soát sớm ung thư, tim mạch và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Giao lưu Y tế Việt Nam – Nhật Bản để thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

“Bộ Y tế Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để hai bên triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trên tinh thần hiệu quả, thiết thực và cùng phát triển”, Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà, cùng các đại biểu cắt băng khai mạc VIETNAM MEDI-PHARM 2026.

Cùng với hoạt động làm việc giữa Bộ Y tế và VJME, hội thảo “Y học dự phòng Nhật Bản - Giải pháp tầm soát sớm các bệnh lý ung thư, tim mạch và chăm sóc sức khỏe chủ động” diễn ra tại Hà Nội cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia, bác sĩ Việt Nam và Nhật Bản.

Hội thảo do Công ty CP Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản (JVI) phối hợp cùng Vietfair và Ban tổ chức Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 – Vietnam Medi-Pharm 2026 tổ chức.

Theo ông Đinh Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT JVI, Nhật Bản là quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến hàng đầu châu Á, đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực y học dự phòng và tầm soát bệnh sớm. Hợp tác y tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân hai nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia Nhật Bản đã giới thiệu nhiều giải pháp tiên tiến trong tầm soát sớm ung thư, tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Nội dung chuyên môn tập trung vào vai trò của khám sức khỏe định kỳ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn trong chẩn đoán sớm cũng như các công nghệ điều trị hiện đại.

Nhiều chuyên đề được chia sẻ như tầm soát ung thư gan, tụy, mật; liệu pháp tế bào NK hỗ trợ điều trị ung thư; ứng dụng tế bào gốc trung mô trong phục hồi tổn thương và điều hòa miễn dịch; các kỹ thuật can thiệp tim mạch ít xâm lấn và cá nhân hóa điều trị bằng AI.

Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố giúp Nhật Bản duy trì tuổi thọ trung bình thuộc nhóm cao nhất thế giới là nhờ chú trọng y học dự phòng, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe toàn diện.

Bên cạnh chia sẻ chuyên môn, hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của lối sống lành mạnh, dinh dưỡng khoa học, tập luyện thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Vietnam Medi-Pharm 2026 diễn ra từ ngày 6-9/5 tại Hà Nội với quy mô khoảng thời 400 gian hàng của 300 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

