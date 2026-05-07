Long Châu tiếp tục “giữ chuỗi” là nhà thuốc Việt Nam duy nhất thắng giải thưởng lớn tại Healthcare Asia Pharma Award

TP - Đây là sự ghi nhận quốc tế cho nỗ lực bền bỉ nhiều năm của Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu trong thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai.

Vừa qua, trong khuôn khổ lễ trao giải Healthcare Asia Pharma Awards 2026, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu trở thành đại diện Việt Nam duy nhất giành giải thưởng lớn “Sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng của năm” (Health & Wellness Initiative of the Year).

Các đại diện Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu nhận giải thưởng “Sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng của năm”

Kiên tâm “vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Long Châu không ngừng mở rộng những điểm chạm y tế gần người dân, từng bước đạt độ phủ 100% tỉnh thành. Xuyên suốt quá trình hoạt động, đơn vị phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của Bộ Y tế thông qua nhiều chương trình quốc gia như phòng ngừa đột quỵ, phát triển hệ thống nhi khoa, thúc đẩy tiêm chủng… Hệ thống còn đẩy mạnh hợp tác công - tư với các cơ quan, đơn vị nhằm chuẩn hóa chuyên môn, minh bạch thị trường, tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

6 năm bền bỉ, Long Châu đồng hành tổ chức hàng nghìn buổi khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người dân khắp mọi miền

Nhờ mạng lưới rộng khắp, doanh nghiệp đã triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ y tế đến cả vùng sâu, vùng xa và nhóm dân cư còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ thiết yếu. Từ năm 2021, dự án “Long Châu sẻ chia” đã trao hàng triệu ngày thuốc miễn phí, hàng trăm tấn gạo và tổ chức hàng nghìn chương trình khám - tư vấn - cấp thuốc không đồng. Năm nay, chương trình tiếp tục hướng đến giảm gánh nặng đột quỵ từ sớm cho cộng đồng, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong thiên tai năm 2025, đơn vị đã khẩn trương hỗ trợ hơn 7 tấn thuốc, vật tư y tế và hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván cho người dân vùng “rốn lũ” miền Trung. Song song, 500.000 liều vắc xin sởi được đóng góp cho Bộ Y tế, tiếp tục là cam kết của Long Châu về góp phần mở rộng độ bao phủ tiêm chủng, bảo vệ trẻ em trước các bệnh lây nhiễm.

Các sáng kiến vì cộng đồng là bước đi nhất quán của Long Châu trong xóa nhòa khoảng cách địa lý trong tiếp cận y tế, xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, vì dân, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Trước đó, tại Healthcare Asia Pharma Awards 2025, Long Châu cũng là đơn vị Việt Nam duy nhất được xướng tên trong hạng mục “Đổi mới sáng tạo - Đột phá công nghệ của năm”, tôn vinh đổi mới sáng tạo trong ứng dụng công nghệ, AI vào ngành dược phẩm.