Nga kêu gọi các nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô của Ukraine

TPO - Mátxcơva đã cảnh báo tất cả các phái đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế về một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn tiềm tàng nhằm vào Kiev, kêu gọi những người này rời thủ đô của Ukraine ngay lập tức.

Hình ảnh một cuộc tấn công nhằm vào Kiev. (Ảnh: Reuters)

Ngày 6/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, bộ này đã gửi một công hàm chính thức tới tất cả các phái đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, kêu gọi họ rút nhân viên của mình khỏi thủ đô Ukraine trước một cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng.

Bà Zakharova nhấn mạnh, cảnh báo của Mátxcơva phải được xem xét một cách nghiêm túc.

“Bộ Ngoại giao Nga khẩn thiết kêu gọi chính phủ nước bạn xem xét tuyên bố này một cách nghiêm túc nhất, đảm bảo việc sơ tán kịp thời nhân viên của các phái đoàn ngoại giao và các tổ chức khác, cũng như dân thường, khỏi thành phố Kiev, trước nguy cơ cuộc tấn công trả đũa không thể tránh khỏi quân đội Nga nhằm vào Kiev, bao gồm cả các trung tâm ra quyết định”, nếu Ukraine tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích, bà Zakharova nhấn mạnh.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn hai ngày (8 - 9/5) để kỷ niệm Ngày Chiến thắng, kêu gọi Kiev làm theo và cảnh báo về một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn tiềm tàng nhằm vào Kiev. Bộ này chỉ ra những bình luận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó, mà họ cho rằng chứa đựng những lời đe dọa nhắm mục tiêu vào Mátxcơva trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Vẫn chưa rõ liệu Kiev có đáp lại lời kêu gọi của Mátxcơva và tuân thủ lệnh ngừng bắn ngày 8 - 9/5 hay không. Sau thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ông Zelensky gọi thỏa thuận ngừng bắn là “không công bằng” và tuyên bố rằng “không ai chính thức đề xuất bất cứ điều gì” với Kiev. Vài giờ sau, ông đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn của Ukraine trong hai ngày 5 - 6/5, đồng thời nói thêm rằng Kiev sẽ “hành động tương xứng” với hành động của Mátxcơva.

Nga không đưa ra phản hồi chính thức nào về tuyên bố của ông Zelensky. Các báo cáo truyền thông cho thấy cường độ các cuộc tấn công tầm xa do cả hai bên tiến hành đã giảm bớt phần nào, nhưng các hành động thù địch vẫn tiếp diễn.