Lộ diện những trụ cầu Trần Hưng Đạo đầu tiên trên sông Hồng

TPO - Công trường cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang tăng tốc thi công trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Giữa dòng sông Hồng, những trụ cầu đầu tiên dần thành hình sau nhiều ca thi công xuyên đêm nhằm bảo đảm tiến độ trước mùa lũ tiểu mãn.
Hiện tại, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt, tập trung vào các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ, cầu dẫn và công trình phụ trợ. Hệ cần trục tháp bắt đầu được lắp đặt ở các trụ vượt sông.
Đến nay, một số trụ cầu đã thành hình sau gần 7 tháng khởi công, đảm bảo yêu cầu vượt lũ tiểu mãn.