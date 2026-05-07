Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Lộ diện những trụ cầu Trần Hưng Đạo đầu tiên trên sông Hồng

Trọng Tài

TPO - Công trường cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang tăng tốc thi công trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Giữa dòng sông Hồng, những trụ cầu đầu tiên dần thành hình sau nhiều ca thi công xuyên đêm nhằm bảo đảm tiến độ trước mùa lũ tiểu mãn.

Cận cảnh những trụ đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo đang thành hình.
tp-d30.jpg
Cầu Trần Hưng Đạo là dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, được khởi công tháng 10/2025.
tp-d43.jpg
Công trình có tổng mức đầu tư 15.967 tỉ đồng với chiều dài hơn 4,1 km, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài trên 800 m.
tp-d36.jpg
tp-d33.jpg
tp-d14.jpg
Hiện tại, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt, tập trung vào các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ, cầu dẫn và công trình phụ trợ. Hệ cần trục tháp bắt đầu được lắp đặt ở các trụ vượt sông.
tp-d5.jpg
Trên công trường cầu vượt sông và đường dẫn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu chia ca thi công liên tục, không để gián đoạn nhằm bám sát tiến độ tổng thể, phấn đấu hoàn thành công trình trong quý II/2027.
tp-d10.jpg
Đến nay, một số trụ cầu đã thành hình sau gần 7 tháng khởi công, đảm bảo yêu cầu vượt lũ tiểu mãn.
tp-d15.jpg
Hạng mục đường dẫn và nút giao kết nối Cổ Linh cũng được triển khai đồng loạt.
tp-d45.jpg
UBND phường Hồng Hà được giao giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 44.486,8 m², tương ứng 335 trường hợp.
tp-d40.jpg
Đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết, đến nay tỉ lệ hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng đạt 99,1%. Phường cũng đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.
tp-d17.jpg
Cây cầu sau khi hoàn thành đóng vai trò kết nối khu vực trung tâm với phía đông Thủ đô, góp phần giảm tải giao thông qua sông Hồng.
Trọng Tài
#Cầu Trần Hưng Đạo #Hà Nội #Dự án cầu #Tiến độ thi công #Giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe