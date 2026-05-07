Biển người xem BTS gặp gỡ Tổng thống Mexico

TPO - Nhóm nhạc BTS đã gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tại Cung điện Quốc gia ở Mexico City ngày 7/5 (giờ địa phương). Các thành viên xuất hiện tại ban công cung điện để chào người dân trước thềm chuỗi ba đêm concert của nhóm tại thủ đô Mexico trong khuôn khổ world tour “Arirang”.

Trong buổi họp báo thường kỳ sáng 7/5, bà Claudia Sheinbaum - Tổng thống Mexico - xác nhận BTS sẽ tới Văn phòng Tổng thống và xuất hiện tại ban công của Cung điện Quốc gia để chào người dân. Bà mô tả BTS là nhóm nhạc luôn truyền tải thông điệp về tình bạn, hòa bình và tình yêu.

Ít giờ sau thông báo, biển người đã tụ tập tại quảng trường Zocalo nằm ở trung tâm thành phố Mexico, một trong những quảng trường lớn nhất ở Mỹ Latinh. 7 thành viên BTS đã xuất hiện tại ban công Cung điện Quốc gia cùng bà Claudia Sheinbaum chào 50.000 người hâm mộ.

BTS xuất hiện cùng Tổng thống Mexico tại ban công Cung điện Quốc gia chào khán giả.

﻿ Ảnh: Yonhap.

Trưởng nhóm RM gửi lời cảm ơn khán giả Mexico vì sự chào đón nồng nhiệt trước thềm concert. “Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chào đón chúng tôi. Chúng tôi thực sự mong chờ concert ngày mai. Hãy cùng vui hết mình nhé”, RM nói, đồng thời bày tỏ bằng tiếng Tây Ban Nha: “Tôi yêu các bạn rất nhiều”.

V cũng giao lưu bằng tiếng Tây Ban Nha, cho biết anh và các thành viên đã rất nhớ Mexico. Nam ca sĩ ấn tượng năng lượng cuồng nhiệt của người hâm mộ nơi đây. “Năng lượng ở đây thật tuyệt vời. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương chúng tôi”, V nói.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Mexico chia sẻ: "Với sự giản dị đầy đẹp đẽ, BTS đã chào người hâm mộ Army cùng khoảng 50.000 người tập trung tại quảng trường Zócalo để gặp gỡ họ. Tôi rất vui khi có thể mang đến cho mọi người khoảnh khắc hân hoan này. Nhóm nhạc truyền tải những thông điệp tích cực trong các ca khúc, góp phần lan tỏa văn hóa hòa bình và sự hòa nhập".

Người hâm mộ nhóm nhạc K-pop BTS tập trung tại quảng trường Zócalo để chờ các thành viên nhóm xuất hiện. Ảnh: Yonhap.

Bên ngoài Cung điện Quốc gia, đông đảo người hâm mộ tập trung với những tấm bảng mang dòng chữ “BTS sẽ mãi ở trong trái tim Mexico”, “Chào mừng đến Mexico”. Nhiều fan xúc động đến bật khóc khi nhìn thấy nhóm.

Cuộc gặp diễn ra trước chuỗi concert thuộc world tour Arirang của BTS tại sân vận động Estadio GNP Seguros vào các ngày thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Toàn bộ vé cho cả ba đêm diễn đã bán hết chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Khi vé concert được phát hành hồi tháng 1, Tổng thống Sheinbaum từng gọi đây là khoảnh khắc lịch sử, cho biết người hâm mộ Mexico đã chờ đợi BTS biểu diễn trong thời gian dài.

Chuyến thăm của BTS được dự báo mang lại tác động kinh tế lớn cho thành phố. Theo Phòng Thương mại Mexico City, chuỗi concert có thể tạo ra khoảng 107,5 triệu USD hoạt động kinh tế.

Dữ liệu nghe nhạc trực tuyến cũng cho thấy mức độ nổi tiếng của BTS tại Mexico.

Theo số liệu Spotify công bố năm 2025, Mexico là thị trường nghe Kpop lớn thứ 5 thế giới. Trong đó, BTS là nghệ sĩ Kpop được nghe nhiều nhất tại quốc gia này.

Album Map of the Soul: 7 phát hành năm 2020 được ghi nhận là album Kpop được stream nhiều nhất tại Mexico, trong khi 8 sản phẩm của BTS chiếm các vị trí trong top 10 bảng xếp hạng.

Ca khúc Dynamite cũng là bài hát Kpop được stream nhiều nhất tại Mexico kể từ khi làn sóng Kpop bùng nổ toàn cầu. BTS sở hữu 7/10 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng này.

BTS đang thực hiện world tour Arirang tại Bắc Mỹ với 31 đêm diễn ở 12 thành phố. Sau ba concert tại Mexico City, nhóm sẽ tiếp tục biểu diễn tại Stanford, California và Las Vegas (Mỹ) trước khi trở về Busan (Hàn Quốc) để tổ chức concert kéo dài hai ngày vào tháng 6.